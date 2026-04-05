서울시, 차기 시금고 지정계획 공고 2027년부터 4년간 서울시 자금 관리할 금융기관 공개경쟁으로 지정 추진 ‘시금고 지정계획’ 이달 3일 공고, 5월 중 제안서 접수 및 심의 등 진행 예정 신용도 및 안정성 등 6개 항목 평가해 최고 득점 기관을 각 1, 2 금고로 지정 평가 시 ‘수시입출금식 예금 적용금리’ 배점 상향(6점→8점) 등 정비한 평가기준도 적용 금고지정 심의위원회 민간전문가 위주로 구성 투명성·공정성 확보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시는 현 시금고 약정기간이 올해 12월 31일 만료됨에 따라 2027년부터 향후 4년간 서울시 자금을 관리할 ‘차기 시금고’를 공개경쟁을 통해 5월 중 선정한다고 지난 3일 밝혔다.

현재 시금고는 신한은행이 맡고 있다. 이에 대해 우리은행도 도전 의지를 밝혔다.

시는 ‘시금고 지정계획’을 4월 3일 시보와 시 누리집에 공고한다.

차기 시금고는 2027년부터 2030년까지 서울시 자금을 관리하며, 1금고가 일반회계와 특별회계를, 2금고는 기금을 담당하게 된다.

1, 2금고는 각각 각종 세입금의 수납, 세출금의 지급, 예금 종별 자금관리 등의 업무를 맡는다.

시는 ‘시금고 지정계획’공고 이후 4월 9일 제안서 설명회, 5월 4일부터 5월 6일까지 제안서 접수, 5월 중 금고지정 심의위원회를 개최하여 금고별 최고 득점기관을 1금고와 2금고로 지정할 계획이다.

이번 시금고 평가 시에는 지난달 조례 개정으로 평가기준에 반영한 ‘수시입출금식 예금 적용금리’ 배점 8점(기존 6점), 금리와 지역사회 기여실적의 순위 간 편차 조정 사항(타 항목 순위간 편차의 1/2 적용 규정 삭제)을 반영해 해당 분야 평가에 내실도 기한다.

이와 함께 금고지정 심의위원회는 금융ㆍ재정, 전산ㆍ보안, 회계 등 각 분야의 민간전문가를 과반수 이상으로 구성하여 평가의 공정성과 투명성도 높인다는 계획이다.

평가항목은 행정안전부 예규와 조례에 따라 금융기관의 신용도 및 재무구조의 안정성(25점), 시에 대한 대출 및 예금금리(20점), 시민 이용 편의성(18점)과 금고업무 관리능력(28점), 지역사회 기여실적(7점) 등 6개 항목이다.

시는 금고지정 심의위원회 결과에 따라 금고별 최적의 금융기관을 선정하여 6월 중 약정을 체결, 하반기에는 수납시스템 구축 등 차기 시금고 운영 준비에 만전을 기한다는 입장이다.

박경환 서울시 재무국장은 “시금고 선정은 향후 4년간 서울시 자금을 안정적으로 운영하기 위한 기반을 마련하는 일”이라며 “공정하고 투명한 평가절차를 진행해 시 재정운영에 가장 적합한 금융기관을 선정하도록 하겠다”고 강조했다.