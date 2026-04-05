안전, 주민 편의 등 축제 운영 전반 직접 챙겨... 진교훈 구청장 “구민과 함께해 축제 더욱 빛나”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]진교훈 서울 강서구청장이 주말도 반납한 채 현장 소통에 집중했다.

진 구청장은 4일 방화근린공원에서 열린 ‘강서봄빛페스타’를 찾아 행사장 안전 관리와 관람객 동선, 프로그램 구성 등 축제 운영 전반을 직접 챙겼다.

일찍부터 축제장을 찾은 진 구청장은 3시간 가까이 현장을 지켰다. 현장 곳곳을 다니며 주민들에게 다가가 친근하게 인사를 건네고 사진 촬영 요청에도 흔쾌히 응했다.

아이들과 함께 보드게임을 하고 사회자의 요청에 무대에 올라 김연자의 아모르파티에 맞춰 춤을 추는 등 격의 없이 어울렸다.

이날 방화근린공원은 ‘강서봄빛페스타’를 찾은 연인과 친구, 가족 단위 관람객들로 장사진을 이뤘다. 만개한 벚꽃과 축제를 즐기려는 관람객들로 발 디딜 틈이 없었다.

체험 부스와 푸드트럭 앞에는 차례를 기다리는 줄이 길게 늘어섰고, 축제장을 찾는 관람객들의 발길이 끊이지 않았다.

‘강서봄빛페스타’는 이날 개막식을 시작으로 오는 19일까지 계속된다. 매일 저녁 공원 일대를 밝히는 오색 경관 조명과 만개한 벚꽃이 화려한 장관을 연출한다.

진교훈 구청장은 “축제장을 찾아주신 강서구민 여러분과 여기에 화창한 봄 날씨까지 더해져 ‘강서봄빛페스타’가 더욱 빛난다”며 “달빛과 봄빛, 만개한 벚꽃이 어우러진 강서봄빛페스타를 함께 즐겨주시길 바란다”고 말했다.