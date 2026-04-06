학력·전공 무관 39세 이하 청년…수도권·강원·경상·전라·충청 전국 확산 기본반 7개월·심화반 3개월 수준별 맞춤 과정 신설…교육비 전액 무료 실리콘밸리 해외연수·장학금 포상…5월 10일까지 누리집 접수

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 AI 청년 인재 양성 프로그램 ‘이어드림스쿨’ 6기 교육생을 4월 6일부터 모집한다. 올해는 선발 인원을 300명으로 늘리고 교육 지역도 전국 5개 권역으로 확대한다.

이어드림스쿨은 미취업 청년을 AI 실무 인력으로 양성해 스타트업 취·창업을 연계 지원하는 사업이다. AI 무료 교육을 비롯해 국내외 AI 경진대회 참여, 스타트업 현업 프로젝트 수행, 인턴십 프로그램 등을 지원해 왔다.

올해는 지난해보다 100명 늘어난 300명을 선발하며, 교육 지역도 기존 수도권 중심에서 서울·원주·대구·전주·천안 등 5개 권역으로 확대된다. 중기부는 AI 교육 인프라 접근이 어려웠던 비수도권 청년들도 수도권과 동등한 수준의 교육을 받을 수 있게 되고, 지역 특화 산업과 연계한 취업 프로그램을 통해 지역 기업의 인력난 해소에도 기여할 것으로 기대했다.

교육 과정은 비전공자도 참여할 수 있는 기존 ‘기본반(7개월)’에 더해, AI 관련 경력자·전공자를 대상으로 한 ‘심화반(3개월)’을 신설했다. 교육생이 자신의 AI 활용 수준에 맞는 과정을 선택할 수 있도록 한 것이다. 교육비는 전액 무료다.

성적 우수자와 조기 취업자 등 우수 교육생에게는 미국 실리콘밸리 등 해외 연수 기회를 제공하고 장학금과 상장도 수여한다.

지원 자격은 39세 이하 미취업 청년이면 학력·전공에 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 접수는 5월 10일까지 이어드림스쿨 누리집(yeardream2026.elice.io/home/main)에서 할 수 있다.

조경원 중기부 창업정책관은 “AI 분야 기술이 빠르게 발전하고 있지만 스타트업은 인력 확보에 어려움을 겪고 있는 상황”이라며 “AI 분야 청년 인재를 양성해 스타트업의 인력난을 해소하고 청년 취업률을 제고할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.