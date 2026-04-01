3월 31일부터 매일 운항 야간 출발·새벽 도착 스케줄 기내 향·음악·조명 활용 체험형 서비스 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 이스타항공이 인천~홍콩 노선을 신규 취항하며 중화권 노선 확대에 나섰다.

이스타항공은 지난달 31일부터 인천~홍콩 노선 운항을 시작했다고 1일 밝혔다. 주 7회 매일 운항한다.

운항 일정은 인천국제공항에서 오후 8시 10분 출발해 홍콩국제공항에 오후 10시 45분(현지 시각) 도착하며, 귀국편은 홍콩에서 다음날 0시 5분 출발해 인천에 오전 5시 10분 도착하는 일정이다.

이스타항공은 취항을 기념해 전날 인천국제공항에서 조중석 대표와 임직원이 참석한 가운데 취항식을 열고, 첫 편 승객들에게 로고 상품과 다과 등 기념품을 증정했다.

특히 이달 한 달간 기내에서 다양한 체험형 이벤트도 진행한다. 향기 스타트업 오르메르컴퍼니와 협업해 개발한 ‘홍콩 느와르 향’을 기내에 적용하고, AI로 제작한 홍콩풍 음악과 노을빛 조명 연출을 통해 여행 몰입도를 높인다는 계획이다.

이스타항공 관계자는 “퇴근 후 출발해 출근 전 도착할 수 있는 일정으로 직장인 고객에게 매력적인 선택지가 될 것”이라며 “SNS를 통한 홍콩 노선 전용 이벤트도 추가로 선보일 예정”이라고 말했다.