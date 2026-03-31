5대 분야 67개 사업 추진…울릉-독도관광 활성화

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 2030년까지 총 4339억원을 투입해 독도에 대한 과학조사와 연구 협력을 확대하고 접근성 개선 사업을 추진한다.

정부는 31일 ‘2026년 제1차 독도지속가능이용위원회’를 열고 이 같은 내용이 담긴 ‘제5차 독도의 지속가능한 이용을 위한 기본계획(2026~2030년)’을 확정했다고 밝혔다.

이 계획은 법정 계획으로, 국민이 독도를 보다 적극적으로 이용하고 그 혜택을 누릴 수 있도록 5년마다 수립된다.

이번 계획은 ‘국민의 독도, 누리는 바다, 이어갈 미래’라는 비전 아래, 범부처 통합관리 체계를 강화하는 데 초점이 맞춰졌다. 정부는 ▷과학조사 및 연구 협력 확대 ▷안전관리 및 편의성 강화 ▷청정환경 및 생태계 관리 ▷교육·홍보 활성화 ▷미래역량 강화 등 5대 분야에서 총 67개 사업을 추진한다.

먼저 기후변화에 선제적으로 대응하기 위해 인공지능(AI) 등 신기술을 활용한 통합 플랫폼을 구축한다. 이 플랫폼에는 독도의 지형, 생태, 해양환경 정보가 종합적으로 반영된다.

해양기상부이와 드론 등 무인 장비를 활용해 관측망을 고도화하고, 3차원 해양·육상 정보를 기반으로 해안침수 예측도와 AI 기반 해양환경 미래 예측 모델도 개발할 예정이다.

아울러 독도의 미세한 환경 변화를 조기에 감지하기 위해 해양환경 지표종을 선정하고, 생태계 건강도를 평가하는 새로운 지수를 개발한다. 이와 함께 독도 고유의 신종을 탐색하고 바이오소재를 발굴하는 연구도 병행한다.

시설 측면에서는 접안시설과 통행로 유지·보수를 정례화하고, 주민 및 경비대 관련 시설의 보수·보강도 추진한다. 향후 독도 전용 관리선박을 건조할 경우 친환경 방식이 적용될 방침이다.

접근성 개선을 위해 울릉공항 건설을 계기로 ‘울릉-독도 관광 대도약 시대’도 준비한다. 공항은 내년까지 준공을 목표로 하며, 이를 통해 서울에서 울릉도까지 1~2시간 내 이동이 가능해질 전망이다. 독도 비즈니스센터와 특수목적 입도지원센터 운영도 활성화할 계획이다.

이 밖에 독도 산림과 해중림, 천연 식수원인 물골 복원 사업을 추진하고 교육·홍보를 강화하는 동시에 중장기적으로 전문 인력 양성에도 나선다.