[헤럴드경제=문영규 기자] 4월 1일 만우절을 맞아 서울랜드를 비롯, 버거킹, 오리온 등 기업들까지 소비자들을 끌어들이기 위한 이벤트를 진행한다.

31일 업계에 따르면 서울랜드는 내달 1일 단 하루동안 ‘서울랜드를 속여라!’ 이벤트를 진행한다.

만우절 당일 서울랜드 게이트에서 타사 연간회원권을 제시한 뒤 “서울랜드 연간회원입니다”라고 외치면 회원 본인에 한해 무료 입장할 수 있다. 에버랜드, 롯데월드 연간 회원이면 누구나 참여할 수 있다.

동반자 3명도 서울랜드 파크이용권을 절반 가격으로 구매할 수 있는 혜택도 제공한다.

서울랜드는 타사 회원까지 무료 이용 가능하도록 하는 프로모션을 통해 브랜드와 고객이 함께 만드는 ‘놀이형 콘텐츠’를 선보인다는 전략이다.

서울랜드가 위치한 경기도 과천 서울대공원 일대는 벚꽃뿐 아니라 튤립, 개나리, 진달래 등 다양한 봄꽃이 만개하는 곳이다. 서울랜드는 꽃을 활용한 이벤트 뿐 아니라 새로운 야간 공연 ‘K팝 시그니처쇼’도 선보인다. 전 세계적으로 주목받고 있는 K컬처를 서울랜드만의 스타일로 재해석한 ‘K도파민 페스티벌’도 진행 중이다.

기업들도 만우절 마케팅에 힘을 쏟고 있다.

버거킹은 내달 3일까지 정가 7400원인 와퍼 햄버거를 47% 할인된 3900원에 판매한다. 이번 할인 행사는 ‘점장의 발주 실수’라는 콘셉트를 내세운 만우절 이벤트로 기획됐다. 실수로 햄버거에 쓰이는 빵(번)을 과다 주문했다는 설정이다. 버거킹은 지난해에도 ‘사장님 출장 기념’ 콘셉트의 할인 행사를 진행해 화제를 모은 바 있다.

오리온은 최근 기존 제품에 포장을 바꾼 ‘만우절 한정판 과자’를 선보인다. ‘눈을 감자’는 ‘눈을 뜨자’로, ‘무뚝뚝 감자칩’은 ‘상냥한 감자칩’ 등으로 포장이 바뀐다.

부산시티투어도 만우절에 한해 부산역 시티투어 승강장에서 성인 관람객이 매표 시 “저 초등학생입니다”라고 말하면 소인 요금을 적용하기로 했다. ‘시티투어 2층 버스를 드립니다’라는 콘셉트의 이벤트도 함께 진행된다. 실제 차량이 아닌 2층 버스 페이퍼토이(종이모형)를 증정하는 이벤트다.