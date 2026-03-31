[헤럴드경제=박세정 기자] 메가존클라우드는 인공지능(AI) 구축부터 실행, 통제까지 전 과정을 통합 관리할 수 있도록 설계된 엔터프라이즈 AI OS ‘AIR Studio V2’를 출시했다고 31일 밝혔다.

기술검증(PoC)에서 전사 확산으로 넘어가지 못하는 엔터프라이즈 ‘AI 캐즘’(AI Chasm)을 해소하고, 기업이 AI를 안전하고 일관된 기준으로 운영할 수 있는 기반을 제공하는 것이 AIR Studio V2의 핵심 목표다.

단순 AI 도구 넘어 ‘엔터프라이즈 AI OS’

메가존클라우드는 AIR Studio V2를 단순한 AI 도구를 넘어 ‘엔터프라이즈 AI OS’로 규정했다. AI OS는 기업 전반의 에이전틱 AI 구축·실행·통제에 필요한 역량을 중앙에서 통합 관리하는 플랫폼이다.

AIR Studio V2는 ▷Studio ▷AI Assistant ▷Admin Console 세가지 핵심 요소로 구성된다.

‘Studio’는 기업 내부 데이터를 AI가 즉시 활용 가능한 지식 자산으로 변환하고, AI 에이전트 생성과 기존 시스템과의 오케스트레이션을 통해 워크플로우를 직접 구성할 수 있도록 하는 기능이다.

‘AI Assistant’는 사용자의 복잡한 업무 요청을 자연어로 이해하고 실행하는 에이전트 기반의 업무 수행 모듈이다. ‘Admin Console’은 기업이 생성형 AI 운영 전반을 통제할 수 있도록 지원하는 통합 관리 콘솔이다.

AIR Studio는 이 같은 기능을 종합해 AI 운영의 보안·비용·정책을 중앙에서 통합 관리하는 컨트롤 타워 역할을 수행한다.

4월 2일 ICON 2026에 단독 부스 개설…AIR Studio V2 공개

메가존클라우드는 ‘엔터프라이즈 AI 거버넌스 프레임워크인 ‘TRUST’(Traceability, Regulation, User Access, Standardization, Tooling)를 정립하고, 이를 AIR Studio V2 전반에 적용했다.

AI 거버넌스 프레임워크 TRUST는 ▷Traceability(추적성) ▷Regulation(규제 관리) ▷User Access(접근 제어) ▷Standardization(표준화) ▷Tooling(운영 도구화) 등 5가지 핵심 가치를 기반으로 기업의 안정적인 AI 전사 확산을 지원한다.

메가존클라우드는 AI 거버넌스 프레임워크 ‘TRUST’ 전략을 정립한 배경으로 기업 현장에서 AI 활용이 급속히 확산됨에 따라 리스크도 증가하고 있다는 점을 꼽았다.

지난해 가트너(Gartner)가 기업의 사이버 보안 책임자들을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 응답자의 3분의 2 이상(69%)은 자신의 조직에서 직원들이 금지된 도구를 사용하고 있다고 의심하거나 증거를 가지고 있다고 밝혔다.

또 기업들은 AI 도입 초기 단계에서 전사 확산 단계로의 이행에서 뚜렷한 장벽에 부딪히고 있다. 맥킨지(McKinsey)가 전 세계 105개국 1993명을 대상으로 실시한 조사에 따르면, AI를 전사적으로 완전히 배포·통합했다고 답한 응답자는 전체의 7%에 불과하며, 개별 기능 단위에서 AI 에이전트를 본격 확장하고 있다고 답한 응답자도 10%를 넘지 않는다.

공성배 메가존클라우드 CAIO는 “클라우드 도입 초기에 기업들이 보안, 권한, 비용 관리 기준을 사전에 마련한 후 전사 확산이 가능했던 것처럼, AI 역시 무분별한 활용에 앞서 체계적인 운영 기준과 통제 환경을 먼저 갖추는 것이 중요하다”며 “AIR Studio V2는 단순한 AI 도구가 아닌 기업의 AI 운영 전반을 관장하는 AI OS로서, 더 많은 기업이 AI를 안전하고 일관된 방식으로 전사 운영할 수 있도록 지속적으로 기능을 고도화해나갈 것”이라고 말했다.

메가존클라우드는 4월 2일 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드볼룸에서 열리는 파트너 컨퍼런스 ICON 2026에 단독 부스를 개설하고 새 기능이 담긴 AIR Studio V2를 공개할 예정이다. ICON은 메가존클라우드가 보유한 국내 최대 규모의 200여 개 글로벌 파트너 네트워크를 기반으로 AI와 클라우드, 보안 기술을 한 자리에서 소개하는 기술 컨퍼런스다.