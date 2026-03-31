“경기회복 불씨 꺼지지 않도록 신속한 재정지원 필요”

[헤럴드경제=배문숙 기자]박홍근 신임 기획예산처 장관은 중동발 경제위기와 관련, “파도가 우리 국민과 경제에 미치기 전에 지체 없이 추경예산안이라는 견고한 제방을 쌓아야 한다”고 밝혔다.

박 장관은 지난 27일 정부세종청사에서 진행한 ‘26조2000억원 규모의 추경안 상세브리핑’에서 “대내외 여건의 불확실성 급증이라는 거대한 위기의 파도가 빠르게 다가오고 있다”며 이같이 말했다.

이번 추경안은 올해 출범한 기획예산처가 내놓은 첫 추경안이자, 작년 6월 이재명 정부 출범 이후로는 두번째다.

박 장관은 지난 24일 임명안 재가를 거쳐 25일 취임식을 치른 지 이틀만에 공식 무대인 상세브리핑에 섰다.

박 장관은 “새로운 시작의 설렘과 기쁨보다는, 경제 전시상황에 대한 엄중한 인식 아래 당면한 위기로부터 우리 경제와 국민을 보호해야 한다는 막중한 책임감이 앞선다”고 말했다.

그러면서 “우리 국민과 기업의 어려움과 불안은 어느 때보다 깊어지고 있는 상황”이라며 “벼랑 끝에 선 사람은 잠깐 부는 바람에도 휘청이듯이 고유가·고물가 상황은 소상공인·청년 등 취약계층에 보다 큰 부담을 안겨주고 있다”고 우려했다.

박 장관은 “지금은 선제적 대응이 무엇보다 중요하다”며 “정부는 하루빨리 민생경제의 어려움을 덜어드리고 현 정부가 어렵게 되살린 경기 회복의 불씨가 꺼지지 않도록 신속한 재정 지원이 필요하다는 판단에 금번 추경예산안을 마련했다”고 설명했다.

국회에도 신속한 의결을 당부했다. 추경안은 ▷고유가 대응 ▷ 민생 안정 ▷ 산업피해 최소화 및 공급망 안정 등 3개 분야 중심으로 편성됐다. ‘소득하위 70%’ 국민 약 3580만명에게 1인당 10만~60만원씩 지급하는 일명 ‘고유가 피해지원금’에 4조8000억원을 투입한다. 전국민 유류비·교통비 경감 사업에도 약 5조1000억원이 배정됐다.

‘쉬었음’ 청년 일자리 지원사업, 문화산업 육성 사업 등에도 예산이 투입된다.

이와 관련, 박 장관은 ‘중동전쟁과 무관한 사업들 아니냐’는 지적에 “기본적으로 경기 전체가 침체될 수 있는 위기에 선제적으로 대응하겠다는 취지로, 일자리와도 연계돼 있다”며 “문화분야 역시 공연장·영화관·숙박시설 부문이 경기회복 흐름에 역행하는 것을 차단하기 위한 것이고, 문화산업 부문의 일자리와도 연관된다”고 답변했다.