“아이디어 차원 논의 이뤄지는 단계”

[헤럴드경제=전현건 기자] 군 당국이 미사일·로켓·폭탄 등 다양한 종류의 탄 보유량을 늘리기 위해 이른바 ‘탄 뱅크’ 설립을 추진할 계획이다.

김주철 방위사업청 대변인은 31일 국방부 정례브리핑에서 “우리 군은 변화하는 전쟁 환경에 효과적으로 대응하기 위해 방산물자의 비축 능력과 생산 능력을 지속적으로 발전시켜 나가고 있다”며 “정부는 대내외 사항을 주시하고 있고 관련부처와 충분한 논의를 거쳐 확보 방안을 검토해 나가도록 하겠다”고 밝혔다.

최근 미국·이란 전쟁 등을 계기로 공대지, 공대공, 지대공, 지대지, 함대공, 함대지 등 각종 미사일과 로켓, 폭탄 , 포탄 등 수요가 개전 초기 급속도로 소진되면서 전쟁의 승패를 좌우하는 상황이 발생, 우리 군 당국도 이에 대응하기 위해 ‘탄 뱅크’를 준비하게 됐다.

김 대변인은 “지금은 아이디어 차원에서의 (탄 뱅크) 논의가 이뤄지는 단계”라며 “군과 국방부, 다부처 간의 협의를 통해 진행 방향에 대해 협의를 해야 된다”고 말했다.

‘탄 뱅크’는 육·해·공군이 보유한 각종 탄을 유사시에 대비해 비축하는 이른바 탄 보유 은행을 뜻한다.

최근 중동 전장에선 미국은 전쟁 초반 승기를 잡기 위해 각종 미사일을 사용했다. 이에 질세라 이란도 대규모 미사일 반격을 이어갔다. 다만 양국은 최근 발사 속도가 눈에 띄게 둔화하고, 공격 규모도 축소되고 있다.

중동 정세가 불안해지면서 이란 주변 국가들은 미사일 등 탄 보유량을 늘리기 위해 다양한 국가들로부터 도입을 진행하고 있다. 특히 이란의 미사일·드론 공격을 받은 아랍에미리트(UAE)가 한국에서 수입한 중거리 지대공 유도무기 천궁-Ⅱ 2개포대에 사용할 요격 미사일 30기를 달라고 급히 요청하기도 했다.

더욱이 미국, 러시아, 우크라이나, 이란 등 중동국가 등 전쟁을 치르거나 영향을 받는 나라들뿐 아니라 유럽 국가들도 첨단 미사일 수량 확보에 본격적으로 나서고 있는 상황이다. 독일·스페인·스웨덴 3국은 올 1월 전투기에서만 운용 가능한 장거리 공대지 순항미사일(장공지)인 타우러스(TAURUS)를 약 2000발 공동주문한 것으로 알려졌다.