케이뱅크 2490억원 실적 달성 회사채 발행 규모 18조9082억원

[헤럴드경제=김지윤 기자] 지난달 기업공개(IPO)와 유상증자가 늘어 주식 발행 규모가 3배 이상으로 증가했다.

31일 금융감독원이 발표한 ‘2월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난달 주식 발행 금액은 3415억원으로 전월(1082억원) 대비 215.6% 증가했다.

기업공개 실적은 2908억원(3건)으로, 전월 795억원(2건)보다 265.8% 늘었다. 세 번의 도전 끝에 올해 코스피 1호 상장에 성공한 케이뱅크가 2490억원의 실적을 달성했고, 나머지 2건은 코스닥 상장을 위한 중·소형 IPO였다.

유상증자도 507억원(4건)으로 전월 2건의 287억원보다 220억원(76.7%) 증가했다. 4건 모두 코스닥 상장 중소기업이 실시했다.

회사채 발행 규모는 18조9082억원으로 전월(17조6358억원) 대비 7.2% 증가했다.

다만, 2월 말 기준 전체 회사채 잔액은 748조4481억원으로 전월 대비 0.6% 감소했다. 이는 중동 전쟁 장기화 기조로 1월에 이어 두 달 연속 일반회사채의 순상환이 이어진 영향으로 풀이된다.

지난 2월 일반회사채의 순상환액은 3조4103억원에 달했고, 발행액은 5조1137억원(50건)으로 전월보다 28.7% 감소했다.

반면 금융채는 13조3670억원으로 전월 대비 37.6% 늘었지만, 자산유동화증권(ABS)은 4275억원으로 42.6% 감소했다.

단기자금 조달 수단인 기업어음(CP)은 37조8559억원으로 전월의 46조8926억원보다 9조367억원(19.3%) 줄어든 반면, 단기사채는 전월보다 13조8787억원(12.9%) 증가해 121조7163억원에 달했다.