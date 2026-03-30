[헤럴드경제=김희량 기자] 배달의민족 운영사 우아한형제들은 30일 자사 고객상담 외주업체에 위장 취업한 범죄 조직원이 고객 정보를 악용한 사건과 관련해 “피해를 입은 고객께 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

우아한형제들은 이날 발표한 입장문을 통해 “이번 사건에 대해 매우 엄중하게 인식하고 있다”며 “경찰 수사에 적극 협조하고 있으며, 후속 조치를 신속히 이행하고 있다”고 했다.

이어 “수사기관을 통해 정보 악용이 확인된 건에 대해 선제적으로 개인정보보호위원회에 신고를 완료했다”면서 “정보가 조회됐을 가능성이 있는 고객들에게도 해당 사실을 신속히 통보하고 있다 추가 피해가 확인되거나 수사기관 요청이 있을 경우 필요한 조치를 취하겠다”고 덧붙였다.

회사 측은 해당 외주업체에 대한 고객 정보 관련 전수 감사를 실시한 뒤 계약 해지 절차를 밟고 있다. 이어 상담 인력 채용 기준 강화와 관리 실태 점검 등을 통해 내부 통제를 강화할 예정이다.

앞서 서울 양천경찰서는 돈을 받고 남의 집 현관문에 오물을 투척하는 등 보복 대행 범죄를 벌인 일당을 검거한 바 있다.

이들은 텔레그램을 통해 의뢰받은 뒤 범행에 쓰일 개인정보를 얻기 위해 배민 외주업체에 상담사로 위장 취업해 고객 정보를 빼돌린 것으로 파악됐다.

우아한형제들의 신고를 접수한 개인정보위는 정식 조사에 착수한 상태다.

개인정보위 관계자는 “문제가 된 내부망 접속 기록 등을 제출받아 배달의민족의 고객정보관리 체계 등을 따질 것”이라고 밝혔다.