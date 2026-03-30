1시간 넘게 시장 머물며 떡·은갈치·옥돔 등 구매

[헤럴드경제=김희량 기자] 취임 300일을 맞은 이재명 대통령은 30일 부인 김혜경 여사와 함께 제주 동문시장에서 장을 보며 민생 현장을 살폈다.

강유정 청와대 대변인에 따르면 이 대통령은 이날 제주 한라컨벤션센터에서 가진 타운홀미팅 행사를 마친 뒤 시장을 찾아 1시간 넘게 머물렀다.

1박 2일 일정으로 제주를 찾아 전날 제주 4·3 평화공원을 참배한 이 대통령은 이날 제주 방문 마지막 일정으로 시장을 선택했다.

통상 이 대통령은 지역 재래시장을 ‘깜짝 방문’ 해왔지만 이날은 타운홀미팅을 마치며 “제가 지금 시장 구경을 간다. 어디인지는 비밀”이라고 해 기대감을 키웠다.

이 대통령 부부는 먼저 과일 찹쌀떡 가게에 들러 온누리 상품권으로 한라봉 찹쌀떡과 딸기 찹쌀떡을 구입했고 이어 다른 떡집에서 오메기떡을 구매해 이를 하정우 AI미래기획수석 등 동행한 참모진에게 가기도 했다.

이 대통령은 야채가게에서 애호박과 마늘대를, 생선가게에서 제주산 은갈치와 간고등어를 각각 구입하면서 상인들에게 “많이 파시라”고 덕담을 건네기도 했다.

강 대변인에 따르면 김치와 젓갈류 상점에 들른 이 대통령은 고추장아찌를 구입하는 김 여사를 향해 “여보, 얼갈이배추 김치를 사달라”고 요청하기도 했다.

또 다른 생선가게에 들른 이 대통령은 ‘자녀가 6월 출산을 앞두고 있다’는 상점 주인의 말에 축하 인사를 전하며 말린 제주산 옥돔을 구입했다.

이 대통령은 과일 가게에서 천혜향과 수라향을 맛보고 구입하며 시민들을 향해 “맛있어요, 많이 사세요”라고도 했다.

이 대통령은 초콜릿을 구매해 참모진들에게 나눠주고 김 여사가 산 한라봉 주스를 맛봤다. 우도 땅콩과 비스킷을 구매하던 김 여사에게 온누리 상품권을 직접 건네는 모습도 목격됐다.

이 대통령 부부는 자신들에게 박수를 보내는 시민들의 ‘셀카’ 등 사진 촬영 요청에 일일이 응하며 어린이들에게는 ‘하이 파이브’를 해주었다.