대구시장 출마를 선언하고 있는 김부겸 전 총리
대구시장 출마를 선언하고 있는 김부겸 전 총리

[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 중구 2·28기념중앙공원에서 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언하고 있다.[사진=김병진 기자]


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