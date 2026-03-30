보험·카드사·정책금융기관도 한마음 지원

[헤럴드경제=김희량 기자] 5대 금융지주와 은행권이 중동사태 장기화에 따른 피해기업을 지원하기 위해 53조원 규모의 신규 자금을 공급하기로 결정했다.

보험·카드사들은 자동차 보험료 할인과 주유 특화 신용카드 추가 혜택을 마련하는 등 다양한 방식의 상생금융 노력에 나선다.

금융위원회는 30일 이억원 위원장 주재로 금융권 간담회를 열고 ‘금융 부문 비상대응 태스크포스(TF)’를 가동해 민생·실물경제 지원과 금융시장 안정 방안을 추진하기로 했다.

이에 따라 민간 금융권은 피해기업 지원을 위해 5대 금융지주와 은행권을 중심으로 신규 자금 53조원+α를 공급하고 기존 대출에는 만기연장과 상환유예를 실시하기로 했다.

외환 수수료와 금리 인하 등 금융 부담 완화 조치도 함께한다.

금융권은 자금 지원 이외에 민생·상생 금융 지원에도 나선다.

보험업권은 3개월간 보험료 납입 유예와 보험금 신속 지급, 보험계약대출 이자 상환 유예 등을 검토할 예정이다.

특히 손해보험업권은 차량 5부제 참여 시 운행 감소에 따른 사고율 하락을 감안해 자동차 보험료 할인 방안을 마련할 예정이다.

유가 급등 영향이 큰 영업용 차량을 대상으로 보험료 우대 방안도 검토한다.

카드업권은 주유 특화 카드 주유 시 추가 할인 및 캐시백을 지원하고, 화물차 할부금융 상품의 최대 3개월간 원금상환 유예를 추진할 예정이다.

작년 9월 기준 화물차 할부금융 이용 차주는 약 5만명, 취급잔액은 4조원 정도다.

대중교통 특화 카드 이용 시 지출 금액 환급 비율을 상향하는 방안도 논의 대상이다.

정책금융도 확대된다. 산업은행·기업은행·수출입은행·신용보증기금 등 정책금융기관은 피해기업 지원 프로그램 규모를 기존보다 4조원 늘린 24조3000억원으로 늘린다.

석유공사의 원활한 원유 확보를 위해 산업은행과 수출입은행이 함께 석유공사에 유동성 지원에도 나선다.

금융당국은 ‘100조원+α 시장안정 프로그램’을 이미 마련한 상태로, 필요 시 즉각 확대해 집행할 예정이다. 이 과정에서 금융 시장·산업 내 ‘약한 고리’를 식별해 최악의 상황도 버틸 수 있도록 대비할 계획이다.