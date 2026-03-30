30일, 10개 산학연관 MOU 체결 ‘울산형 소버린 AI 집적기반’ 조성 “울산 주력산업 접목한 모형 창출”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 외국 인공지능(AI) 서버에 의존하지 않고 우리나라 언어와 문화 등 국내 환경에 최적화된 인공지능(AI) 모형이 울산에서 구축된다.

울산시는 30일 울산시청 대회의실에서 ‘울산형 소버린(sovereign) AI 집적기반 조성’을 위한 공동협력 업무협약(MOU)을 체결하고 지역사회 전반의 인공지능 대전환을 위한 기반 구축에 나선다.

기반 구축에는 울산시를 비롯해 울산과학기술원(UNIST), 한국전자통신연구원, 한국화학융합시험연구원, 현대자동차, HD현대중공업, SK에너지, 고려아연, 울산정보산업진흥원, 울산테크노파크 등 10개 기업·대학·연구기관이 참여했다.

이날 협약으로 참여 기업 및 기관들은 ▷소버린 AI 기반 구축 ▷데이터 공유 ▷제조산업 특화 AI 모형 공동 연구개발 및 실증 ▷현장 중심 전문 인력 양성 ▷디지털 일자리 창출 ▷AI 산업 생태계 활성화를 위한 제도적 지원 등에 힘을 모은다.

울산시는 산업현장의 대규모 제조 데이터를 수집하고, 지능형도시미래센터 등을 아우르는 AI 집적기반 조성을 추진한다.

또 인공지능 관련 국비사업을 신규로 반영하는 등 소버린 AI 집적기반 조성 기획을 구체화해 과학기술정보통신부 등 중앙부처와 협의하고, 올해 하반기 연구개발(R&D) 사업 추진 심사를 신청할 계획이다.

김두겸 울산시장은 “이번 협약은 인공지능 기술을 산업수도 울산의 주력산업에 접목해 실질적인 성과를 창출한다는 데 의미가 있다”고 설명했다.