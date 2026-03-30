[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]지난해 말 화성시에 문을 연 ‘그냥드림’이 위기 상황에 놓인 시민을 지켜내는 ‘사회적 매트리스’ 역할을 하고 있다.

#1.보이스피싱 범죄 때문에 전 재산 잃은 70대 피해자 A씨, ‘그냥드림’ 통해 경찰 신고와 기초생활수급자 신청까지 한 번에 해결

화성시 나래울종합사회복지관 앞을 서성이던 70대 A씨는 ‘그냥드림’ 안내판 앞에서 한참을 망설였다.

보이스피싱 사기로 평생 일궈온 전 재산을 한순간에 잃은 A씨에게 세상은 차가운 낭떠러지와 같았다. 자책감과 두려움에 누구에게도 도움을 청하지 못한 채, 당장의 끼니조차 해결하기 어려운 극한의 생계 위기에 놓여 있었다.

결국 A씨가 마지막으로 문을 두드린 곳은, 아무 조건 없이 먹거리를 지원하는 ‘그냥드림’이었다.

그냥드림의 사회복지사는 말없이 떨고 있는 A씨에게 “어르신, 여긴 누구라도 힘들 때 잠시 쉬어가는 곳입니다. 미안해하실 필요 없습니다”라며 조심스럽게 상담을 시작했다. 사회복지사의 진심 어린 공감에 굳게 닫혀 있던 A씨의 마음은 서서히 열렸고, 보이스피싱 피해로 삶의 의지마저 놓아버릴 뻔했던 사연이 이어졌다.

특히, 상담 과정에서 복지사는 A씨의 피해 상황을 구체적으로 확인한 뒤, 경찰 신고 절차를 안내하고 보이스피싱 피해가 정식 수사로 이어지도록 도왔다.

동시에, 나래울종합사회복지관은 A씨의 생계 위기 상황을 확인하자마자 인근 행정복지센터와 연계해 기초생활수급 신청 및 긴급복지 지원 절차를 신속히 진행했다.

이처럼 ‘그냥드림’은 먹거리 제공을 넘어 위기 발굴부터 복지 지원까지 한 번에 연결되는 통합 대응 체계로 기능하고 있다.

A씨는 “배고픔에 이끌려 찾은 곳에서 몸과 마음을 보호받았을 뿐 아니라, 신고조차 엄두 내지 못했던 일을 함께 해결해 줘서 다시 살아갈 희망을 보게 됐다”며 화성특례시 ‘그냥드림’에 고마움을 전했다.

다중채무자 B씨, ‘그냥드림’ 상담 통해 파산면책 절차 지원받아

#2.B씨 “‘그냥드림’ 덕분에 고통스러운 빚 독촉 문제 해결됐다”

홀로 빚의 무게를 버텨내던 1인 가구 B씨에게 세상은 거대한 절벽과 같았다. 반복된 사업 실패와 예기치 못한 악재로 쌓인 다중 채무는 눈덩이처럼 불어났고 매일 같이 이어지는 가혹한 독촉 속에 끼니조차 해결하기 힘든 극한의 생계 위기가 찾아왔다.

절박한 상황에서 B씨가 찾은 곳은 먹거리를 지원받을 수 있다는 ‘그냥드림’이었다. 그러나 ‘그냥드림’은 단순한 식료품 지원에 그치지 않았다. 상담 과정에서 복지사는 B씨의 채무 상황을 파악했고 화성남부종합사회복지관은 이를 즉시 화성시금융복지상담지원센터와 연계했다.

화성금융복지상담지원센터는 B씨의 채무 상황을 종합적으로 검토하고 파산면책 절차를 지원했다. 그 결과 B씨는 오랜 기간 이어지던 빚 독촉에서 벗어날 수 있었다. B씨는 “그냥드림의 도움이 없었다면 지금도 고통스러운 빚 독촉이 계속됐을 것”이라고 말했다.

이처럼 ‘그냥드림’은 기존 복지제도에서 놓치기 쉬운 사각지대의 시민을 발굴해, 먹거리 지원을 넘어 실질적인 문제 해결로 이어지는 생활 밀착형 복지 플랫폼으로 기능하고 있다. 이용자가 늘어날수록 복지 사각지대에 가려진 시민을 발굴·지원하는 범위가 확대되고, 이는 결국 사회 전체를 이롭게 하는 선순환 구조로 이어질 것으로 기대된다.

#3.‘그냥드림’와 ‘화성 로컬푸드’의 따뜻하고 맛있는 만남

이러한 성과를 바탕으로 화성특례시는 ‘그냥드림’을 한 단계 확장한 ‘화성형 그냥드림’ 모델을 본격 추진한다.

‘화성형 그냥드림’은 생활에 어려움을 겪는 시민이라면 누구나 눈치 보지 않고 필요한 먹거리를 지원받을 수 있도록 문턱을 낮춘 밀착형 복지서비스다. 특히, 이번 사업은 통합돌봄과와 농식품유통과의 긴밀한 협업을 통해, 복지 사각지대를 발굴하는 ‘돌봄’과 지역 농산물을 적시에 공급하는 ‘유통’ 기능을 결합한 것이 핵심이다.

관련하여, 시는 지난 3월 25일 화성시동탄어울림종합사회복지관에서 통합돌봄과와 농식품유통과를 비롯해 동탄4동동탄7동행정복지센터, 화성시동탄어울림종합사회복지관, 화성시동탄노인복지관 등 수행기관과 화성푸드통합지원센터 관계자가 참여한 가운데 ‘화성형 그냥드림’ 사업 추진을 위한 실무회의를 개최했다.

이날 회의에서는 ▷기관별 역할 분담 ▷이용 대상자 발굴 및 관리 ▷로컬푸드 식자재 공급체계 구축 등 핵심 추진 과제가 집중 논의되며, 사업 운영 방향과 세부 추진체계가 구체화됐다.

지현 통합돌봄과장은 “실무회의는 부서 간 협업을 통해 복지 행정의 효율성을 높이는 중요한 출발점”이라며, “지역 사회와 로컬푸드 직매장이 유기적으로 연결돼 우리 땅에서 자란 먹거리가 이웃의 마음을 따뜻하게 채우고 배고픔으로 고통받는 시민이 없는 화성특례시를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

한편, 화성특례시는 실무회의를 시작으로 부서 간 협업체계를 정례화하고 현장의 의견을 지속 반영해 ‘화성형 그냥드림’ 사업을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.