[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]수원문화재단(대표 곽도용)은 지역 공연예술 생태계 활성화와 시민들의 문화 향유 기회 확대를 위해 2026 ‘수원연극주간’에 참여할 문화예술단체를 공개 모집한다.

‘수원연극주간’은 관내 공연예술단체의 공연 실연을 지원하는 사업으로, 올해는 5월29일부터 6월 28일까지 진행할 예정이다.

이번 공모는 공고일 기준 수원시 소재 공연예술단체라면 지원이 가능하며, 선정된 단체는 수원 관내의 실내외 공간에서 공연을 선보이게 된다. 특히 일부 일정에 한하여 정조테마공연장, 빛누리아트홀, 팔달문화센터 예당마루 등 주요 공연장 3곳의 대관도 지원할 예정이다.

본 공모의 지원 규모는 총 2500만 원으로, 선정된 단체는 사업 내용에 따라 최대 600만 원까지 차등 지원한다. 참여 희망 단체는 공연 장소와 내용, 홍보 계획 등을 포함한 운영 전반에 대한 신청서를 제출하면 된다.전문가로 구성된 심의위원회의 심사를 거쳐 최종 선정할 예정이다.

수원문화재단 관계자는 “2026 수원연극축제 기간과 연계하여 진행되는 ‘수원연극주간’을 통해 관내 예술단체에는 무대의 기회를, 시민들에게는 다채로운 볼거리를 제공하고자 한다”며, “지역 공연예술계에 새로운 활기를 불어넣는 계기가 되길 바란다”고 전했다.