신임 상무에 김태완 투자금융부장 4월1일자로 상반기 정기인사 단행

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국증권금융은 30일 주주총회 및 이사회를 통해 신임 전무에 김희문 기관금융본부장, 신임 상무에 김태완 투자금융부장을 선임했다고 밝혔다.

한국증권금융 관계자는 “높은 전문성과 경험을 갖춘 임원을 선임해 증권금융 본연의 역할을 공고히 하고, 시장 참여자들과 화합 및 동반 성장하겠다”고 말했다.

이 밖에도 상반기 정기인사를 4월 1일자로 실시한다. 한국증권금융은 이번 인사에서 디지털 및 인공지능(AI) 전환에 대응하고자 젊고 유능한 인재를 과감하게 발탁했다.

<전무 선임>

▷김희문

<상무 선임>

▷김태완

<부서장 및 2급 승진>

▷영업기획실장 김태일 ▷IT부장 박중호 ▷디지털전략부장 유두연 ▷투자전략실장 하미량 ▷비서실장 황준연

<부서장 전보>

▷감사실장 김귀황 ▷신탁부장 홍순길 ▷자금부장 박찬홍 ▷심사부장 허준석 ▷투자금융부장 유정호 ▷자본시장금융부장 이화수 ▷금융소비자보호실장 박미연 ▷수탁부장 정대섭 ▷기획부장 유정훈 ▷경영관리부장 오규영 ▷인사부장 서윤상

<팀장 승진>

▷준법1팀장 금교현 ▷재무회계팀장 정지호 ▷IT운영3팀장 이주연 ▷디지털솔루션팀장 김태성 ▷꿈나눔재단 팀장(파견) 정지훈 ▷차세대 시스템 전략실무 T/F ▷팀장 이원진 ▷재산안전관리팀장 승병석

<팀장 전보>

▷금융소비자보호팀장 강대식 ▷인재개발팀장 김미숙 ▷IT운영2팀장 김규혁 ▷IT지원팀장 이희창 V시스템 고도화 추진실무 T/F ▷팀장 이명희 ▷자본시장금융1팀장 강소영 ▷국제팀장 오세민 ▷IT운영1팀장 서상현 ▷단기자금중개팀장 박지애 ▷자본시장금융3팀장 최은미 ▷심사1팀장 윤동묵 ▷플랫폼금융팀장 박미정 ▷총무팀장 유민지 ▷자본시장금융2팀장 장미 ▷준법2팀장 김동섭 ▷미래성장기획팀장 고노성 ▷수탁기획팀장 양성종 ▷투자금융1팀장 진정은 ▷채권운용팀장 김일권 ▷자본시장전략팀장 이성조 ▷우리사주운영실장(팀장) 서형준 ▷인사기획팀장 임건웅