유튜브채널 ‘국재시장’서 오디션 심사 후일담 “젊었으면 그거(참가자) 나갈 때 휴대폰 던졌을 것” “분탕질 대놓고 치는 그런 사람들이 있더라”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 코미디언 출신 이혁재씨가 국민의힘 광역의원 비례대표를 뽑는 청년 오디션 참가자를 향해 “내가 한 15년만 젊었어도 그거(참가자) 나갈 때 휴대폰이라도 던졌을 것”이라고 막말을 했다.

과거 룸살롱 종업원을 폭행한 전력이 있는 이씨는 국민의힘 청년 오디션 심사위원으로 참가해 논란이 됐다.

이씨는 지난 27일 자신의 유튜브 채널 ‘국재시장’ 라이브 방송에서 전날 진행된 오디션 심사 후기를 전했다.

이씨는 “어제 어떤 해프닝이 있었냐면 어떤 젊은 친구가 하나 나왔는데 우리(심사위원)가 질문하는 거에 자꾸 약간 결이 다른 얘기를 했다”고 말했다.

이어 “오디션이니까 패스를 누르면 불이 ‘땅땅땅’ 켜져서 여섯 명 중에 세 명 이상이 누르면 통과다. 그런데 아무도 안 누르는 거다”라며 “그래서 ‘탈락입니다’ 그러니까 이 XX가 갑자기 ‘한동훈 복당 만세!’(라고 외쳤다)”라고 당시 상황을 비속어를 써서 전했다.

이씨는 이어 “내가 뭐 집어던질 거 있으면, 나 진짜 여러분 내가 나이가 한 15년만 젊었어도 그거 나갈 때 내가 휴대폰이라도 던졌을 거야”라고 말하며 옆에 놔뒀던 휴대전화를 집어서 던지는 시늉까지 했다.

실제로 앞서 지난 26일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 광역의원 비례대표 청년 오디션 본선에서 한 참가자는 탈락이 확정되자 “한동훈 복당! 한동훈 만세! 우리가 이긴다!”를 외치고 퇴장했다.

이씨는 해당 참가자를 겨냥해 “진짜 있더라. 그렇게 분탕질을 그냥 대놓고 치는 그런 사람들이”라며 “지가 올라갔으면, 올라가서 어느 순간까지 분명히 본인이 떨어질 거 같으면 그때도 폭탄을 터트릴 놈 아니냐”라고 비난했다.

이어 “만약에 3차 결선까지 올라갔다 그래 봐. 그럼 거기서 폭탄을 터트리면 더 데미지(피해)가 큰 거지”라고 덧붙였다.

이씨는 2010년 1월 인천시 연수구 한 룸살롱에서 종업원 뺨을 때리는 등 폭력을 행사한 혐의로 경찰에 입건된 전력이 있다. 사업체 임금체불 사건까지 더해져 방송계에서 퇴출당했다.

2024년에는 국세청이 공개한 ‘고액·상습체납자’ 명단에 1년 이상 넘게 2억2300만원을 체납한 것으로 이름을 올리기도 했다.

이후 보수 유튜버로 활동 중인 이씨는 서부지방법원 폭동 사태를 민주화 운동에 견주며 옹호하고, 지난달 19일 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 윤석열 전 대통령이 “무죄”라고 주장하기도 했다.

이씨는 자신을 향한 심사위원 자질 논란에 대해 “난 이제 연예인도 아니고 자연인”이라며 “국민 녹을 받는 사람도 아니고 대중의 사랑을 받는 사람도 아닌데 ‘폭행 사건 일으켰던 사람을 왜 초대하냐’고 그러면 씨, 난 어디 가서 살라는 거냐”고 불만을 드러냈다.

그러면서 “만약 내가 좌파 성향의 연예인이었더라도 지금과 같은 잣대를 들이댔을지 의문”이라고 억울해했다.