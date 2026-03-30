[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청북부유아체험교육원(원장 배미란)이 2026년 지역연계사업으로 지역 특산먹거리와 전통시장 문화를 주제로 한 ‘아하! 경기온마을놀이터’프로그램을 개편해 운영한다.

이번 프로그램은 경기도 각 지역의 유명한 특산 먹거리와 생활문화를 유아 놀이와 접목한 체험형 교육으로 아이들이 지역의 생활문화에 대한 관심과 창의적 문제해결 경험을 할 수 있도록 기획했다.

올해는 3월부터 2027년 1월까지 ‘온마을 시장’을 주제로 전통시장 속 다양한 역할과 생활문화를 자연스럽게 경험할 수 있도록 공간을 구성했다.

지난해 ‘경기온마을놀이터-경기축제’에서 운영된 ‘경기5일장’ 체험의 높은 선호도를 바탕으로 시장이라는 생활 중심 공간으로 확장했다.

체험공간은 ▷경기바다수산 ▷아하정육점 ▷경기상회 ▷지글지글 ▷먹자골목 ▷디저트 카페 등으로 유아들은 물건을 고르고 사고파는 장보기 체험을 통해 탐구력과 기초 수·경제 개념을 익히고 상호작용 과정에서 의사소통과 사회성을 기를 수 있도록 했다.

배미란 경기도교육청북부유아체험교육원장은 “경기도 전통시장과 먹거리 문화는 유아들이 생활 속에서 쉽게 접할 수 있는 소중한 교육 자원”이라며 “앞으로도 지역 자원을 놀이와 연결한 체험교육을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.