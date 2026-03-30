[헤럴드경제=김보영 기자] 응급의학과 전문의가 최근 젊은 세대에서 대장암과 대사 질환이 빠르게 증가하고 있다며 식습관 개선의 필요성을 강조했다.

여의도성모병원 응급의학과 최석재 전문의는 지난 25일 유튜브 채널 ‘날리지 스튜디오’에서 “최근 젊은 세대에서 대장암이 폭증하고 있다며 “대장 환경 악화가 가장 큰 원인이라는 게 의료계의 중론”이라고 말했다.

건강보험심사평가원에 따르면 2024년 기준 대장암 환자 수는 6599명으로, 5년 사이 81.6% 급증했다. 20대 남성 환자는 2020년 대비 114.5%, 여성은 92.6% 늘었고, 30대 역시 남녀 각각 84.0%, 70.4% 증가했다.

젊은 층 대장암 증가의 주요 원인으로는 고열량·고지방 위주의 서구화된 식단과 달고 짠 음식을 선호하는 습관 등이 지목된다. 최 전문의는 “가공육과 초가공식품을 많이 섭취하면 장내 유익균이 줄고, 부패균과 유해균이 자라면서 변비, 설사를 일으키고 장누수증후군을 유발한다”고 설명했다.

장누수증후군은 장벽의 손상으로 인해 장내 유해물질이 혈류로 새어 들어가면서 전신 염증, 면역기능 저하, 알레르기, 자가면역질환 등을 유발하는 것을 말한다. 그는 “20대, 30대의 나쁜 식습관과 운동 부족 습관이 악영향을 미치면서 대장 벽에 염증을 일으켜 암 발병 확률을 높인다”고 덧붙였다.

대사 질환도 빠르게 증가…“30대 당뇨는 흔해”

최 전문의는 젊은층의 대사 건강 악화가 암뿐만 아니라 고혈압, 고지혈증, 당뇨의 이른 진단과도 밀접한 관련이 있다고 설명했다. 그는 “요즘 30대 당뇨는 흔하다”며 “예전에는 20대가 당뇨를 진단받으면 예전에는 1형 당뇨, 유전성 당뇨를 의심했지만 이제는 대사가 망가져서 생기는 2형 당뇨가 더 많다”고 설명했다.

실제로 분당서울대병원 소아청소년과 김재현 교수팀에 따르면 국내 30세 미만의 2형 당뇨병 환자 유병률은 지난 2008년 인구 10만명당 73.3명에서 2021년 270.4명으로 13년 사이 4배 가량 증가했다. 특히 13~18세 청소년에서 발병 증가세가 두드러졌다.

제1형 당뇨병은 선천적인 췌장의 인슐린 분비 결핍으로 발생하며, 제2형 당뇨병은 과도한 칼로리 섭취에 의한 과체중이나 비만, 활동량 부족 등 오랜 기간의 생활 습관과 관련이 깊다.

“19세에 혈압 220…응급실서 목격한 이상 사례”

최 전문의는 응급실에서 직접 목격한 사례도 전했다. 한 19세 남성은 두통이 심해 응급실을 찾았으나 혈압이 젊은 층에서 극히 드문 220mmHg로 측정됐다. 그는 중학교 졸업 후 3년 가까이 공장에서 일을 하며 매일 같이 회식을 했고, 집에서 떨어진 곳에서 지내면서 가공식품으로 식사를 한 것으로 전해졌다. 최 전문의는 “19살 고혈압 환자를 처음 봐서 충격을 받았다”고 말했다.

복통을 호소하며 병원을 찾은 30대 남성의 경우 혈액 검사에서 5000이라는 이례적인 중성지방 수치가 나온 것으로 전해졌다. 정상 기준인 200의 25배에 달하는 수치다. 최 전문의는 “너무 놀라서 어떻게 지내시냐고 물었더니 ‘전날도 전전날도 전전날도 치킨, 피자 등 가공식품으로 저녁 식사를 해결했고, 점심은 라면 위주로 식사를 하고 있다’고 하더라”고 말했다.

최 전문의는 대사 건강을 위해 건강한 식습관과 운동, 스트레스 관리의 중요성을 강조했다. 그는 “1인 가구가 늘면서 배달 음식을 많이 찾는데, 고열량, 고칼로리, 고지방 음식들이 대부분”이라며 “매운 음식, 단 음식을 먹으면 일시적으로 기분이 좋아지지만 몸은 망가진다”고 조언했다.

이어 “계단 이용 등 일상적인 활동량을 늘리고 충분한 수면과 스트레스 관리가 중요하다”며 “급격한 스트레스는 암 발생 위험도 높일 수 있어 명상과 운동 등 이완 시간을 갖는 것이 필요하다”고 강조했다.