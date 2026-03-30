[헤럴드경제=문영규 기자] 북한 특수부대가 도끼로 팔을 내리치는 등 ‘차력쇼’와도 같은 무술·격파 시범을 공개했다.

북한 조선중앙TV는 “각급 대연합부대 특수작전 구분대들은 백발백중의 사격술과 군사기술적, 육체적 능력을 경쟁적으로 남김없이 시위했다”며 특수부대원들이 김정은 국무위원장 앞에서 실시한 훈련·시범 영상 등을 공개했다.

영상에서 특수부대원들은 상체를 맨몸으로 드러내고 팔에 도끼를 내리치며 기왓장을 격파하거나 맨손으로 칼날을 잡는 등 차력에 가까운 모습을 연출했다.

복부 근육으로 곡괭이나 도끼 등을 튕겨내기도 했으며 등 위에 올린 돌판을 해머로 부수기도 하고 머리로 벽돌을 깨는 등 보통 사람들은 할 수 없는 기예를 펼쳐 보였다.

순한 신체 능력을 과시하는 형태의 시범 외에도 전투원들이 야간투시경 등을 착용하고 진행한 사격 시범, 여군 부대의 단검 무술 시범 등도 있었다.

김정은 위원장이 손뼉을 치거나 환하게 웃는 장면도 공개됐다.

이날 훈련에는 노광철 국방상, 리영길 인민군 총참모장 등이 동행했다. 공식 언급은 없었으나, 여동생인 김여정 노동당 총무부장도 수행한 모습이 화면에 포착됐다.

이날 훈련은 군의 충성심과 전투력을 대내외에 과시하고 체제 결속을 강화하려는 의도가 있는 것이란 평가가 나온다. 동시에 여성 군인의 역할을 부각해 ‘전민 무장화’ 기조를 강조하고, 최근 군 관련 일정에 잇따라 등장하는 김정은의 딸 주애와 맞물린 메시지 관리 측면도 있다는 분석도 있다.

중앙TV는 김 위원장이 “절대의 위세와 무쌍한 용맹에 커다란 만족”을 드러내고 “평시에 훈련에서 땀을 많이 흘려야 전투에서 피를 적게 흘린다는 철리를 깊이 자각”해야 한다고 강조했다고 전했다.