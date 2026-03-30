충정로1구역 수주로 서울 도심권 교두보 확보

[헤럴드경제=김희량 기자] 두산건설은 최근 서울 서대문구 충정로1구역 공공재개발사업과 부산 동래구 명장3구역 재건축사업 시공사 선정총회에서 연이어 시공사로 선정됐다고 30일 밝혔다.

두산건설은 2026년 1분기에만 서울 4개 사업장의 시공사로 선정되며 사업 확대에 속도를 내고 있다. 1분기 서울 내 시공사 선정 사업장은 마곡동 신안빌라 재건축, 신림동 655-78번지 일원 가로주택정비사업, 홍은1구역 공공재개발, 충정로1구역 공공재개발이다. 여기에 부산 명장3구역 재건축사업까지 더해 1분기 총 5건의 사업을 확보했다.

충정로1구역 공공재개발사업은 서울 서대문구 충정로3가 일대에 지하 4층~지상 29층, 아파트 3개동, 299세대 및 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 서울 도심 핵심 입지에 위치해 우수한 교통 접근성과 직주근접 여건을 갖추고 있다. 총 도급액은 1616억원이다. 특히 충정로1구역과 맞닿아 있는 마포로5-2구역과의 연계 가능성이 커지면서 서울 도심권 내 ‘위브’ 브랜드타운 조성 가능성도 한층 높아졌다.

명장3구역 재건축사업은 부산광역시 동래구 명장동 24-1번지 일원에 지하 3층~지상 29층, 아파트 4개동, 498세대 및 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 총 도급액은 1635억원이다.

두산건설 관계자는 “이번 충정로1구역과 명장3구역 수주는 수도권과 지방 핵심 정비사업지에서 균형 있는 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 크다”며 “공공과 민간을 아우르는 균형 있는 정비사업 포트폴리오를 앞으로도 구축해 나가겠다”고 말했다.