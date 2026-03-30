복지부·WHO·OECD 거친 국내외 보건 전문가 대한민국 국제보건 형평성 제고 기여 확대 계획

[헤럴드경제=최은지 기자] 국제보건기술연구기금(라이트재단) 신임 대표이사에 이민원 전 제네바 대한민국대표부 보건관이 취임했다.

라이트재단은 30일 이민원 신임 대표이사가 공식 업무를 시작했다고 밝혔다. 이 신임 대표는 30년간 국내외 주요 직책을 역임한 국제 보건 전문가다.

이 신임 대표는 연세대 사회학과 졸업 후 서울대 행정학 석사, 미국 시라큐스대 사회학 박사 학위를 취득했다. 보건복지부 의약품정책과장, 국제협력담당관, 해외의료사업지원관을 거쳐 질병관리본부 긴급상황센터장을 지냈다. 대외적으로는 경제협력개발기구(OECD) 정책분석담당관, 세계보건기구(WHO) 선임연구원, 제네바 대한민국대표부 보건관으로 근무하며 국제적 역량을 쌓았다.

재단은 이 대표의 취임을 계기로 대한민국의 국제보건 형평성 제고를 위한 기여를 확대할 방침이다. 라이트재단은 2018년 대한민국 정부와 게이츠 재단, 국내 생명과학 기업이 공동 설립한 민관협력 비영리재단이다. 현재 국내 바이오 산업의 연구개발 역량을 활용해 중저소득국 주민의 감염병 부담을 줄이는 백신 및 진단기술 개발을 지원하고 있다.