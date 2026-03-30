산업부-한국노총 수장 면담, 2006년 이후 처음 만나

[헤럴드경제=배문숙 기자]김정관 산업통상부 장관이 30일 한국노동조합총연맹을 찾아 중동전쟁 위기 극복을 위해 노사갈등 휴전을 요청했다.

김 장관은 이날 서울 여의도 한국노총 사무실에서 김동명 한국노총 위원장을 만나 중동전쟁 위기 극복을 위해 노사가 힘을 모으자고 말했다.

그는 “중동전쟁이 장기화하며 우리 경제와 산업 전반이 거대한 위기에 당면한바, 비상한 시기를 이겨내기 위해 위기 극복에 노사역량을 집중하고, 노사현장의 불필요한 갈등은 당분간 휴전하도록 하자”고 밝혔다.

그러면서 “에너지 수급을 위해 노동계도 에너지 절약에 동참해달라”고 당부했다.

김 장관은 “산업의 AI 혁신(M.AX)을 통해 제조 생산성을 높이고 산업전환에 기민하게 대응하는 것이 기업과 노동자들의 소중한 일터를 지키는 일”이라며 M.AX에 대한 노조의 협조와 협력을 요청했다.

이어 “안정적인 일자리 창출의 핵심은 기업의 지역투자 확대이며, 정부는 획기적인 인센티브를 통해 기업의 지역투자를 유도할 예정”이라며 “노동계도 양질의 일자리가 창출될 수 있도록 노동유연성과 안정성 확대를 위한 대화를 이어 나가자”고 덧붙였다.

이번 면담은 한국노총 측의 요청으로 성사됐다. 산업계를 대변하는 산업부 장관이 한국노총 위원장을 만난 것은 2006년 이후 20년 만이다.

한국노총 측은 석유화학·철강 등 산업 전환 업종에 대한 지원 강화와 함께 고용 유지를 요청하고 AI 도입으로 인한 일자리 감소 등에 대한 우려를 전달했다고 산업부는 전했다.

산업부 관계자는 “노사 간 신뢰 회복과 협력 강화를 위해 한국노총, 민주노총 등 노동계와 소통체계를 구축했다”며 “지역 투자 및 고용 창출 등에 대해 노총과 지속해 협의해나갈 예정”이라고 말했다.