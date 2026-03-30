시민단체 “충분한 도민 의견수렴 없었다” 지적

[헤럴드경제=함영훈 기자] 서울의 웬만한 구청 보다 초라했던 광역단체 강원도청이 30일 춘천시 동내면 고은리 일원에서 신청사을 가쳤다. 130년만이다.

신청사 건립사업은 약 5000억 원 사업비가 투입되며, 도민 중심의 복합행정문화공간으로 조성된다.

신청사는 약 10만㎡ 부지에 지하 2층, 지상 9층 규모로 건립되며, 다목적 강당과 전면 광장, 옥상정원 등을 갖춰 도민이 언제나 찾아와 소통하고 이용할 수 있는 열린 공간으로 조성된다.

특히 기존 청사의 주요 불편사항으로 지적됐던 주차난 해소를 위해 1600대 이상 수용 가능한 주차공간을 확보하는 등 도민 편의 증진과 행정 효율성 제고를 동시에 고려한 스마트 청사로 건립된다.

도는 이번 부지 조성 및 진입도로 등 기반시설 공사를 시작으로 올해 하반기 본격적인 건축공사에 착수해 2029년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다.

김진태 지사는 “도청 이전은 1896년 고종황제 때 강원관찰부가 봉의산 기슭에 자리 잡은 이후 130년 만의 일로 이제는 대룡산 기슭에 새롭게 자리를 잡게 된다”며, “이번 신청사 건립은 강원특별자치도로서 높아진 위상에 걸맞은 획기적인 도약의 전기가 될 것”이라 고 밝혔다.

강원도는 지난 3월 23일 현 도청사와 부지를 공공기관 집적과 춘천이궁 재현, 봉의산 관광명소화 등을 복합 문화공간으로 확장해 나갈 계획이라고 밝힌 바 있다.

한편 일부 시민단체는 도민들의 충분한 의견수렴이 없었다는 이유로 보다 신중한 추진을 촉구했었다.