토목·건축·IT 전 분야 모집

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 역대 최대 수주 실적을 바탕으로 미래 성장 동력을 확보하기 위해 2026년 신입사원 공개채용에 나선다.

동부건설은 토목, 건축, 기계, 전기, 안전, 사무·IT, 품질 등 전 분야를 대상으로 2026년 신입사원 공개채용을 실시한다고 30일 밝혔다. 모집 인원은 본사 및 전국 현장 배치를 전제로 하며, 지원자는 동부건설 채용 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.

지원 자격은 정규 4년제 대학 이상 졸업자 또는 2026년 8월 졸업 예정자로, 전공 관련 자격증 보유자와 어학 우수자, 석사 이상 학위 보유자는 우대한다. 또한 해외여행에 결격 사유가 없고 병역을 마쳤거나 면제된 자를 대상으로 하며, 토목기사·건축기사 등 직무별 관련 자격증 소지자 역시 우대 대상이다.

채용 절차는 서류전형을 시작으로 AI 역량검사, 1차 면접(PT·실무), 2차 면접(임원), 채용검진, 최종 합격자 발표 순으로 진행된다. 최종 합격자는 입문 교육과 직무 적응 과정을 거쳐 본사 및 현장에 배치될 예정이다.

동부건설은 이번 공개채용을 통해 수주 확대와 사업 포트폴리오 다변화에 대응할 실무형 인재를 선제적으로 확보한다는 계획이다. 최근 건설업계 전반의 불확실성이 이어지는 가운데서도 공공 인프라와 주택, 민간 산업·물류시설 등으로 사업 영역을 확대하며 안정적인 성장 기반을 다지고 있다.

특히 지난해 신규 수주 약 4조3000억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성했고, 4분기 기준 수주잔고도 13조원을 상회하는 등 중장기 성장 동력을 확보했다. 이번 채용은 이러한 사업 확장 흐름에 맞춘 인재 투자라는 설명이다.

동부건설은 신입사원 입문 교육을 비롯해 직급별 리더십 교육, 현장소장 교육, 직무 전문성 강화 교육 등 체계적인 육성 프로그램을 운영하고 있다. 또한 협력사 대상 교육과 동반성장 프로그램을 병행하며 지속가능한 성장 기반을 강화하고 있다.

동부건설 관계자는 “수주 확대와 사업 다각화를 바탕으로 새로운 성장 국면에 진입했다”며 “젊고 유능한 인재들이 역량을 마음껏 발휘하고 성장할 수 있도록 체계적인 교육과 다양한 기회를 제공하겠다”고 말했다.