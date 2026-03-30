경계선지능인 관련 종사자, 강사 대상 교육훈련 및 공동 연구 추진

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국보건복지인재원 서울교육센터는 지난 27일 서울특별시 경계선지능인 평생교육 지원센터(밈센터)와 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

인재원은 보건복지공무원, 종사자 등을 대상으로 하는 전문교육기관으로, 경계선지능인을 위해 2022년 전국 최초로 설치된 밈센터와의 협력체계 구축을 통해 사각지대에 놓인 경계선지능인에 대해 지원해 왔다.

양 기관은 이번 협약을 통해 경계선지능인 관련 ▷교육, 세미나 등 역량강화 ▷연구, 교육자료 개발 등 경계선지능인을 위한 협력사업을 지속할 계획이다.

또 업무협약의 첫 협력사업으로 경계선지능인 평생교육 강사를 대상으로 한 교육을 공동 개발해 강사역량을 강화할 기회를 제공할 예정이다.

이수경 인재원 서울교육센터장은 “사각지대에 놓인 경계선지능인을 위해 양 기관이 협력해 사각지대를 발굴하고 적극 지원할 수 있는 계기를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 협력사업을 발굴하도록 적극적으로 운영하겠다”고 말했다.