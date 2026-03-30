[헤럴드경제=민상식 기자] 디지털타임스가 박학용 대표이사를 재선임했다.

디지털타임스는 지난 27일 정기 주주총회와 이사회를 열어 박학용 대표를 대표이사 사장에 재선임했다고 30일 밝혔다.

박 대표는 문화일보 경제산업부장과 편집국장, 논설위원 등을 거쳐 2018년 디지털타임스 대표이사 겸 발행인으로 임명됐다. 2023년 4월부터 한국온라인신문협회장도 맡고 있다.