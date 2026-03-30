[헤럴드경제=민상식 기자] 디지털타임스가 박학용 대표이사를 재선임했다.
디지털타임스는 지난 27일 정기 주주총회와 이사회를 열어 박학용 대표를 대표이사 사장에 재선임했다고 30일 밝혔다.
박 대표는 문화일보 경제산업부장과 편집국장, 논설위원 등을 거쳐 2018년 디지털타임스 대표이사 겸 발행인으로 임명됐다. 2023년 4월부터 한국온라인신문협회장도 맡고 있다.
mss@heraldcorp.com
입력 2026-03-30 13:23:29
[헤럴드경제=민상식 기자] 디지털타임스가 박학용 대표이사를 재선임했다.
디지털타임스는 지난 27일 정기 주주총회와 이사회를 열어 박학용 대표를 대표이사 사장에 재선임했다고 30일 밝혔다.
박 대표는 문화일보 경제산업부장과 편집국장, 논설위원 등을 거쳐 2018년 디지털타임스 대표이사 겸 발행인으로 임명됐다. 2023년 4월부터 한국온라인신문협회장도 맡고 있다.
“현금은 부족하고 전세는 오르고” 갭투자 가능한 서울 오피스텔, 최고가 기록 [부동산360]
정부의 고강도 대출규제 이후 아파트 수요가 오피스텔로 옮겨가면서 중형 면적대 이상 오피스텔이 가격 상승세를 주도하고 있으며, 서울 아파트의 대체제로 떠오른 오피스텔 평균가격이 3억813만원을 기록하며 역대 최고수준을 기록했다.
부자아빠 “2026년 경제대공황 온다…부를 축적할 기회, ‘이것’에 투자해야”
[헤럴드경제=장연주 기자] 재테크 분야의 베스트셀러 ‘부자 아빠 가난한 아빠’의 저자 로버트 기요사키가 2026년 글로벌 경제 위기 가능성을 경고하면서 부를 축적할 기회라고 재차 강조했다. 그는 “폭락은 용감한 자가 부자가 되고 겁쟁이가 가난해지는 시기”라며 자신의 소신을 굽히지 않았다. 기요사키는 지난 27일(현지시각) 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 노스트라다무스와 에드가 케이시의 예언을 인용하며, 다가올 시장 붕괴가 오히려 부를 축적할 기회가 될 것이라고 주장했다. 그는 “정부나 중앙은행, 월가가 임의로 찍어낼 수 있는 ‘가짜 자산’에 투자하지 않는 것이 나의 원칙”이라며 주식, 채권, 뮤추얼 펀드, 상장지수펀드(ETF) 및 현금 저축을 멀리해온 기존의 투자 철학을 재확인했다. 대신 기요사키는 연준이나 정부가 조작할 수 없는 실물 자산인 ‘금과 은, 비트코인, 이더리움, 그리고 부동산과 석유’ 등을 보유하는 ‘단순함의 원칙(KISS, Keep It Super Simple
출산축하금 500만원→2000만원 대폭 인상한 ‘이 도시’…“지원 조례 개정”
[헤럴드경제=이원율 기자]경남 거창군은 저출산과 인구 감소 위기에 대응하고자 ‘인구 증가 지원 조례’를 개정해 시행한다고 26일 밝혔다. 주요 개정 내용을 보면 먼저 출산축하금이 기존 1명당 500만원에서 2000만원으로 대폭 올랐다. 출산축하금과 별도로 지급하는 양육지원금은 일시금 대신 분할 지급으로 해 군내 장기 정착을 유도한다. 양육지원금은 첫째아부터 1800만원(월 30만원씩 60개월), 둘째아부터는 다자녀 지원 기준을 적용해 2940만원(월 35만원씩 84개월)을 지급해 양육 부담을 덜어준다는 구상이다. 이번 조례 개정은 출산과 양육 가계의 부담은 실질적으로 낮추고, 전입 세대가 지역에 안정적으로 터를 잡을 수 있도록 지원 체계를 강화하는 데 초점을 뒀다. 이에 따라 전입 세대를 위한 선제 지원책도 새로 만들어졌다. 거창으로 전입하는 세대에는 개인분 주민세와 주택분 재산세 일부를 최대 2년간 지원해 초기 정착 비용을 덜어준다. 아울러 체류형 인구 유입을 위한 ‘거창에서 살아
강호동·김희애 사는 170억 집, 원래 10평 사원아파트였다 [초고가주택 그들이 사는 세상]
대한민국 재건축 1번지이자 전통의 부촌인 강남구 압구정동. 현대아파트를 필두로 한양, 미성 등 1970년대에서 80년대 초반에 지어진 낡은 아파트들이 빼곡하게 들어선 이곳에 유독 이질적인 아파트가 하나 있는데 압구정 전체에서도 가장 노른자 땅으로 꼽히는 압구정 3구역 한복판에 뜬금없이 솟아 있는 ‘상대적 신축’ 나홀로 아파트, 바로 대림 아크로빌이다.