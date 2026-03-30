주가조작·회계부정 등 불법 기업의 서울시 행사 협찬 및 참여 제한

[해럴드경제=양대근 기자] 박주민 더불어민주당 서울시장 경선후보는 30일 서울시와 산하 공공기관이 주관하는 각종 행사와 사업에서 불법·부패 기업의 참여를 제한하는 ‘박주민의 서울 착붙 설계도 - 서울 클린 파트너십 기준’을 발표했다.

박 후보는 “서울시가 범죄 의혹이 있는 기업들의 홍보의 장으로 활용되는 것을 막고, 시민의 혈세를 ‘가장 민주당답고 공정하게’ 집행하겠다”고 밝혔다.

그는 서울 클린파트너십 기준의 취지를 설명하며 “주가조작, 회계부정, 산업재해 은폐, 임금체불 등 우리 사회의 근간을 흔드는 중대 위법 행위를 저지른 기업들이 서울시 관련 행사 등에 협찬하며 마치 아무 일도 없었던 것처럼 홍보하며 이미지를 세탁하는 일을 막겠다”고 말했다.

무엇보다 박주민 후보는 이재명 대통령의 ‘공정 성장’ 철학을 서울시정의 핵심으로 가져가겠다는 뜻을 분명히 했다.

박 후보는 “이재명 정부의 국정과제인 ‘준법감시인증제’의 취지를 살려, <서울형 공공 파트너십 기준>을 마련했다”고 설명했다.

이어 “이재명 대통령은 경기도지사 시절, 억강부약과 공정 성장을 도정 운영의 철학으로 삼고 입찰담합업체에 대한 철퇴 등 적폐청산을 이뤄냈다”며 “이재명 정부가 추구하는 정의로운 경제 생태계를 서울에서부터 구현하겠다”고 말했다.

박 후보가 발표한 구체적인 실행 방안은 ▲주가조작, 횡령, 배임 등 중대한 법 위반 이력이 있거나 재판 중인 기업에 대해 서울시 주관 사업 및 협찬 참여를 엄격히 제한하고 ▲투명경영, 노동존중, 환경보호(ESG)를 실천하는 기업에는 시 사업 참여 시 가산점 부여 등 실질적 혜택을 제공하며 ▲협찬 기업 정보를 투명하게 공개하고, 시민들이 직접 기업의 부도덕성을 제보할 수 있는 채널을 운영한다는 것이다.

박 후보는 “불법으로 시장을 흔든 기업은 시민의 돈으로 이익을 얻지 못하게 하겠다”며, “땀과 원칙으로 일하는 기업은 서울이 함께 키우는, 깨끗하고 정의로운 서울을 박주민이 반드시 만들겠다”고 강조했다.