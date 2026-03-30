[헤럴드경제=박병국 기자]서울 금천구(구청장 유성훈) 독산보건지소는 3월부터 ‘찾아가는 건강관리-Day’를 운영하고 있다고 30일 밝혔다.

사업은 어르신들의 고혈압·당뇨 등 만성질환 예방과 낙상 위험 감소, 자가 건강관리 역량 강화를 위해 마련됐다. 보건지소 전문인력이 직접 현장을 방문해 건강측정, 운동평가, 건강상담 등 통합 건강관리 서비스를 제공한다.

‘찾아가는 건강관리-Day’는 의료 접근성이 낮은 관내 경로당 및 취약계층 밀집 지역을 중심으로 추진된다. 사전 협의를 통해 방문 일정을 조율한 뒤, 기관별로 월 1~2회 찾아가는 방식으로 운영된다.

주요 내용은 만성질환 예방·관리 교육, 혈압·혈당(당화혈색소) 측정, 근감소증 평가, 건강상담, 사후관리 연계 등이다. 체계적인 프로그램을 통해 종합적인 건강관리를 지원한다.

특히, 근감소증 평가에는 안단테-핏 장비를 활용해 신체 나이와 낙상 위험도를 분석하고, 개인별 맞춤형 건강관리 방안을 제시한다. 혈압과 혈당 측정 결과를 바탕으로 기초 건강상태를 확인하고, 생활습관 개선을 위한 상담도 함께 진행된다.

또한 검사 결과에 따라 대사증후군 검진, 건강장수센터 등과 연계해 지속적인 건강관리를 지원할 계획이다. 참여자에게 검사 결과지와 홍보물을 제공한다.