[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강서구(구청장 진교훈·사진)는 만성질환 예방과 관리에 어려움을 겪는 주민들을 위해 ‘배우고 실천하는 건강교실’을 운영한다.

건강교실은 ▷보건소 상설교육 ▷찾아가는 건강교실 ▷영양실습교육으로 구성된다.

먼저 ‘보건소 상설교육’은 4월 9일부터 5월 28일까지 매주 목요일 오전 강서구보건소 4층 시청각실에서 실시한다. 강의 별 정원은 40명이다.

교육은 만성질환에 대한 올바른 이해를 바탕으로 고혈압·당뇨병·이상지질혈증 각 질환별로 맞춤형 영양 관리와 운동법을 중점으로 이뤄진다. 또, 올바른 약물 복용을 강조하는 약물교육을 통해 규칙적이고 적절한 투약의 중요성을 안내한다.

서울시 심뇌혈관예방관리사업 지원단 전문 강사와 서울시 약사회가 강의를 맡아, 질환 지식 전달과 자가 관리능력 향상에 중점을 둔다.

‘찾아가는 건강교실’은 보건소 방문이 어려운 회사원이나 단체를 대상으로 사업장에서 만성질환 바로알기 교육을 진행한다. 사전 신청을 받은 발산동 성당, 장애인 복지시설인 새벗클럽하우스 등을 대상으로 실시된다.

신청 대상은 교육 인원 50명 이상의 단체 및 기관으로, 빔 프로젝트· 노트북·마이크 등 교육 장비가 구비된 장소여야 한다.

또, 기존의 이론 중심 교육을 보완해 실습 위주의 ‘영양실습교육’도 진행한다. 요리 실습을 통해 고혈압과 당뇨 관리를 위한 저염·저당 조리법을 익혀 일상생활에 적용할 수 있도록 할 예정이다.

영양실습교육은 보건소 식당에서 매월 1회, 오전 10시부터 2시간씩 진행된다. 강의 별 20명 선착순 모집이며, 정원 초과 시 조기 마감될 수 있다.