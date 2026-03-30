한양증권은 27일 서울 여의도 본사에서 ‘창립 70주년 기념식 및 CI 선포식’을 열고 신규 기관상징(CI)를 공개했다고 30일 밝혔다. 새 CI(사진)는 ‘HY’ 심볼을 중심으로 구성됐다. 기존 한양증권 로고타입은 브랜드 자산을 고려해 유지했다. 회사 측은 70년의 역사와 대주주 변경 이후 추진해온 경영 전략, 성장 방향성을 함께 반영했다고 설명헀다.

‘HY’ 심볼은 오랜 기간 축적해온 신뢰를 기반으로 변화하는 시장 환경에 맞춰 성장을 이어가겠다는 의지를 담았다. 또 딥퍼플 색상의 그라데이션을 적용해 헤리티지의 계승과 혁신적 도약의 연결을 표현했다.

CI와 함께 브랜드 슬로건 ‘헤리티지 & 영(Heritage & Young)’도 공개했다. ‘Heritage’는 70년 동안 쌓아온 역사와 신뢰를, ‘Young’은 변화에 대응하는 유연함과 새로운 성장 전략을 뜻한다.

김병철 한양증권 대표이사는 “이번 CI 개편이 그동안 쌓아온 탄탄한 내실 위에 응축된 변화와 성장 에너지를 분출하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다. 문이림 기자