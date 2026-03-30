김무호는 한라장사 등극…4회 연속 우승

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울주군 해뜨미씨름단 김무호(23) 선수가 지난 27일 충청북도 단양군 단양체육관 동관에서 열린 ‘위더스제약 2026 민속씨름 단양온달장사씨름대회’에서 한라장사에 등극했다.

김무호는 이날 5판 3선승제로 펼쳐진 한라장사(105㎏ 이하) 결정전에서 영암군민속씨름단의 차민수(25·)를 3대0로 제압하며 개인 통산 11번째 꽃가마에 올랐다.

김무호는 16강과 8강, 4강에서 각각 증평군청 곽수훈과 MG새마을금고씨름단 오창록, 용인특례시청 박민교를 2대0으로 따돌리고 결승에 올라 강력한 우승 후보인 차민수를 주특기인 들배지기로 내리 2판을 따낸 뒤 마지막 판에서 밀어치기로 승부를 마무리했다.

김무호는 이번 대회 우승으로 지난해 추석대회와 천하장사, 올해 설날대회에 이어 4개 대회 연속 한라장사에 올랐다.

울주군 해뜨미씨름단도 같은 날 열린 단체전 결승에서 문경시청을 4대2로 꺾고 우승을 차지했다.