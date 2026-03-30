[헤럴드경제=조용직 기자] ㈜골프존커머스(대표이사 최덕형)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 ‘골프대전’의 연장 프로모션인 ‘골프대전 앵콜 이벤트’를 4월 12일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

골프존마켓은 지난 29일까지 상반기 최대 규모 할인 행사인 ‘골프대전’ 본행사를 통해 국내·외 인기 브랜드의 골프용품을 최대 70% 할인된 가격에 선보였다. 특히 신상품 테일러메이드 Qi4D를 비롯해, 골프존마켓 클리어런스 상품인 테일러메이드 Qi35, 젝시오 XXIO 13 등이 주목을 받았다.

‘골프대전’ 본행사의 연장 프로모션인 이번 이벤트는 고객들의 성원에 힘입어 마련됐으며, 본행사를 놓친 골퍼들을 위해 기획됐다. 이번 행사 역시 본행사와 동일하게 온·오프라인에서 동시 진행되며, 골프클럽, 골프백, 골프화, 골프장갑 등 다양한 제품들을 특별 할인가로 선보인다.

대표 할인 상품으로는 테일러메이드 Qi35, 젝시오 XXIO 13, 브리지스톤 V300 9 아이언, 캘러웨이 ELYTE 드라이버 등 인기 브랜드의 제품이 마련돼 있으며, 최대 70% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 아울러 200만원 이상 결제 시 구매 금액대별로 최대 10만 골프존 마일리지를 적립해주는 이벤트도 진행된다.

이와 함께 골프존마켓 오프라인 매장 방문 고객을 대상으로 네이버페이 포인트, 페이코 포인트 등 결제 수단별 혜택이 제공되는 ‘골프존마켓 로드샵 전용 이벤트’, 카카오 채널 친구 추가 후 구매 시 최대 10% 할인(최대 1만원)쿠폰을 받을 수 있는 ‘카카오 채널 친구 추가 이벤트’와 골프존마켓 온라인몰 구매 후 매장 픽업 시 5000원이 즉시 할인되는 ‘픽업할인 프로모션’도 진행된다.

골프존커머스 황운태 사업부장은 “골프대전에 보내주신 고객분들의 성원에 힘입어 기간을 연장해 앵콜 행사를 마련했다”며 “골프대전 본행사에서 선보였던 인기 상품과 프로모션을 다시 선보여 보다 많은 고객이 실속있는 쇼핑 기회를 누릴 수 있도록 준비했다”고 밝혔다.