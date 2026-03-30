[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 시민단체가 경북 영덕 풍력발전단지 화재 사고와 관련, 정부의 풍력발전 안전관리 제도 전면 개편을 촉구했다.

대구안전생활실천시민연합(이하 대구안실련)은 30일 명성을 통해 “지난 23일 경북 영덕 풍력발전단지에서 발생한 화재로 3명이 사망한 사고는 구조적 문제와 제도적 방치가 결합된 인재”라고 밝혔다.

이어 “해당 풍력발전 단지는 약 20년이 경과한 노후 설비로, 불과 한 달 전에도 구조물 사고가 발생했음에도 안전조치 없이 운영돼 왔다”고 비난했다.

또 “작업자들이 설비 균열 등 핵심 위험 정보를 충분히 제공받지 못한 채 작업에 투입된 것으로 확인됐다”며 “이는 단순한 관리 소홀을 넘어 현행 시스템 자체가 안전을 담보하지 못하는 구조적 한계를 드러낸 것”이라고 지적했다.

따라서 대구안실련은 정부에 풍력발전 안전관리 기본법 제정, 설계수명 초과 설비 가동 중지 및 철거 기준 법제화, 실시간 안전 모니터링·자동정지 시스템 도입, 소방 및 재난 대응 기준 마련 등을 요구했다.

대구안실련 관계자는 “현재 전국적으로 설계수명을 초과한 풍력발전기가 다수 운영되고 있으며 붕괴·화재·블레이드 파손 등 다양한 사고 위험이 상존하고 있다”며 “정부는 지금 즉시 풍력발전 안전관리 전반에 대한 법적·제도적 개혁에 착수해야 한다”고 말했다.

앞서 지난 23일 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지 내 한 풍력발전기에서 불이 나 정비 작업자 3명이 숨졌다.