[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천경제자유구역청은 송도·영종·청라국제도시 내 민간주택에 신재생 에너지 보급사업을 추진한다.

인천경제청은 민간주택에 신재생에너지(태양광, 태양열 및 지열) 설치비를 지원으로 올해 약 62개소에 주택용 신재생에너지 설비를 보급할 계획이다.

지원은 ▷태양광(3㎾ 기준)은 120만원 ▷태양열(6㎡ 기준)은 84만원 ▷지열(17.5㎾ 기준)은 301만원까지다.

지원을 희망하는 가구는 4월 14일부터 12월 4일까지 인천경제청 환경녹지과로 직접 방문 또는 우편으로 신청하면 된다. 예산이 소진되면 조기 마감될 수 있다.

태양광 3㎾ 기준으로 62가구에 보급이 완료될 경우 연간 238㎿의 전력을 생산하게 되며 가구당 매월 약 9~11만원의 전기요금 절감 효과가 있을 것으로 기대된다.

또한 매년 온실가스 104t을 저감해 30년생 소나무 1만5000그루를 심는 것과 같은 효과다.

한편, 인천경제청은 지난 2010년부터 지난해까지 총 660개소에 신재생에너지 설비를 보급했다.

보급 실적은 태양광 648개소 2,136㎾, 태양열 2개소 12㎡, 지열 8개소 140㎾, 연료전지 2개소 2㎾ 등이다