[헤럴드경제=정석준 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 30일 정부가 지방선거 이후 증세에 나설 것이라고 주장하며 “세금 폭탄을 막는 길은 올바른 투표밖에 없다”고 강조했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “담뱃세, 주류세 올린다는 보도가 나오자 정부는 ‘현재 검토하지 않고 있다’고 발표했다. 결국은 올린다는 얘기”라며 이같이 말했다.

그는 “결국 지방선거 끝나기만 기다리고 있는 것”이라며 “선거 이전에는 추경으로 현금 살포해서 표를 사고, 선거가 끝나면 그 수십 배를 세금폭탄으로 거둬들일 심산”이라고 주장했다.

이어 “100원 주고 1000원 뺏어가는 정권”이라며 “고물가, 고환율, 고금리에 세금 폭탄까지 떨어지면 민생은 파탄 나고 경제는 무너질 것”이라고 덧붙였다.

그는 검찰 개혁에 반발해 일선 검사들의 퇴직이 이어지고 있다는 보도를 언급하면서 “검사들이 줄줄이 사표를 던지고 있는데 안 그래도 부족한 검사들을 특검에 차출하고 있다”며 “10월에 실제로 검찰이 해체되면 더 많은 검사가 떠날 것”이라고 우려했다.

그러면서 “법왜곡죄와 4심제까지 더해진 마당이어서 수사 자체는 해결 불가능한 수준으로 늘어날 것”이라며 “돈 있고 백 있는 범죄자는 마음껏 법을 유린하고 힘없는 범죄 피해자는 눈물을 흘려야 하는 범죄자 천국, 피해자 지옥이 펼쳐질 것”이라고 주장했다.