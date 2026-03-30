키즈·펫까지 갖춘 패밀리 라인

[헤럴드경제=김진 기자] LF의 캐주얼 브랜드 헤지스가 ‘헤지스 블루’를 론칭했다고 30일 밝혔다.

헤지스 블루는 기존의 글로벌 시그니처 라인 ‘아이코닉’에 이은 두 번째 핵심 라인이다. 데님을 중심으로 헤지스의 지향점을 구체화했다. ‘우리는 각자의 블루를 가진다(BLUE AS IDENTITY)’는 메시지 아래 데님을 다양한 스타일로 풀어냈다.

컬렉션은 남성·여성·키즈·펫을 아우르는 패밀리 라인으로 구성됐다. 데님 팬츠를 중심으로 패치워크 재킷, 해링턴 재킷, 트러커 재킷 등 워크웨어 기반 아우터와 원피스 등을 선보인다. 데님과 조화를 이루는 아이템도 제안하며 향후 라인을 확장할 예정이다.

체형과 취향에 따른 선택지도 넓혔다. 남성은 슬림, 스트레이트, 릴렉스 등 3가지 핏을 선보인다. 여성은 세미 와이드, 플레어, 슬림, 배럴, 와이드 등 5가지 핏을 준비했다.

헤지스 관계자는 “데님을 기반으로 다양한 인종과 스타일링을 통해 누구나 각자의 ‘블루’를 표현할 수 있도록 기획된 글로벌 컬렉션”이라며 “단일한 스타일을 정의하기보다 각자의 삶과 개성을 존중하는 방향으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.