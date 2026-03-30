30일, 노사정 긴급 현안회의 개최 원료 수급·수출 여건 등 현안 점검

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 30일 오전 울산시청 본관 8층 경제부시장실에서 ‘중동발 위기 대응 울산석유화학 노·사·정 간담회’를 열어 최근 중동 정세가 지역 석유화학산업에 미치는 영향을 점검하고 대응 방안을 논의했다.

이날 간담회는 안효대 경제부시장을 비롯해 울산시와 노동계, 기업 관계자 등 10여 명이 참석했다.

간담회에서는 원료 수급과 수출입 여건, 생산 및 경영환경 변화, 고용 안정 등 산업 전반에 미치는 영향을 점검하고 위기 상황에 공동 대응하기 위한 노·사·정 협력 방안을 모색했다.

울산시는 이번 간담회를 통해 제기된 애로사항과 건의사항을 면밀히 검토하고, 노동계와 기업, 관계기관과 협력을 통해 지역 주력산업의 안정적 운영과 경쟁력 유지를 위한 대응을 강화해 나갈 방침이다.

안효대 경제부시장은 “중동 정세 불안이 장기화될 경우 지역 주력산업인 석유화학산업에도 상당한 영향이 예상된다”며 “앞으로도 노·사·정이 함께 힘을 모아 지역 산업의 충격을 최소화하고 기업과 근로자가 체감할 수 있는 실질적인 대응 방안을 마련하겠다”고 말했다.

울산시는 지난해부터 ‘울산 석유화학산업 위기 대응 협의체’를 운영하고 있으며, 경제부시장을 단장으로 ▷비상대응반 ▷주력산업 지원반 ▷수출기업 지원반 ▷에너지 수급반 ▷물가 대응반 등 5개 반으로 구성된 비상경제 전담팀(TF)도 구성해 지역경제 대응체계를 강화하고 있다.