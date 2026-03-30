창립기념식에서 HY 심볼 선보여 전통과 혁신의 브랜드 철학 담아

[헤럴드경제=문이림 기자] 한양증권이 창립 70주년을 맞아 신규 기관상징(CI)을 공개하고 향후 성장 전략을 제시했다.

한양증권은 지난 27일 여의도 본사에서 ‘창립 70주년 기념식 및 CI 선포식’을 열고 신규 CI를 공개했다고 30일 밝혔다.

이날 기념식에서는 장기근속자와 업무지식평가 우수자, 영업실적 및 공로 우수자에 대한 시상이 진행됐다. 70년의 헤리티지와 미래 전략을 조명하는 브랜드 필름도 상영됐다.

이후 본사 1층 케노피에서 열린 CI 제막식을 끝으로 행사는 마무리됐다. 임직원들은 신규 CI를 품은 창립 70주년 기념 조형물 앞에서 기념촬영을 하며 지난 성과와 새로운 출발의 의미를 함께했다.

새 CI는 ‘HY’ 심볼을 중심으로 구성됐다. 기존 한양증권 로고타입은 브랜드 자산을 고려해 유지했다. 회사 측은 70년의 역사와 대주주 변경 이후 추진해온 경영 전략, 성장 방향성을 함께 반영했다고 설명헀다.

‘HY’ 심볼은 오랜 기간 축적해온 신뢰를 기반으로 변화하는 시장 환경에 맞춰 성장을 이어가겠다는 의지를 담았다. 또 딥퍼플 색상의 그라데이션을 적용해 헤리티지의 계승과 혁신적 도약의 연결을 표현했다.

CI와 함께 브랜드 슬로건 ‘헤리티지 & 영(Heritage & Young)’도 공개했다. ‘Heritage’는 70년 동안 쌓아온 역사와 신뢰를, ‘Young’은 변화에 대응하는 유연함과 새로운 성장 전략을 뜻한다.

김병철 한양증권 대표이사는 “지난 70년 금융시장의 파고를 이겨내고 우뚝 선 한양증권은 이제 미래 70년 성장을 향한 새로운 발걸음을 내딛고 있다”며 “이번 CI 개편이 그동안 쌓아온 탄탄한 내실 위에 응축된 변화와 성장 에너지를 분출하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.