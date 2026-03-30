[헤럴드경제=윤호 기자]국방부는 4월 첫째 주 ‘예비군 주간’을 맞아 전국 각지에서 기념식을 개최하고, 한 달간 예비군을 대상으로 놀이공원 할인 등 다양한 복지 혜택을 제공한다고 30일 밝혔다.

할인혜택이 제공되는 국방부 제휴 시설은 레고랜드 등 놀이공원 12곳, 언더아머 등 레포츠·의류 3곳, 바디프랜드 등 전자제품 2곳, 공연 1곳, 관광·관람 8곳, 미술관 9곳, 박물관 18곳 등 7개 분야 62곳이다.

할인 혜택 이용 시 신분 증명은 예비군앱(모바일)이나 예비군훈련 소집통지서·문자메시지 등으로 하면 된다. 더 자세한 내용은 국방부와 예비군 홈페이지 등을 통해 확인할 수 있다.

국방부는 다음 달 2일 국방컨벤션에서 제58주년 예비군의 날 기념식을 열고 예비전력 발전에 기여한 부대와 모범예비군을 초청해 격려한다. 지방자치단체별 기념식은 전국 17개 광역자치단체장 주관으로 지역별 여건에 따라 열린다.

국방부는 “예비군 주간에 실시되는 다양한 기념행사와 할인 혜택을 통해 국가에 헌신하고 봉사하는 예비군에 감사하며, 국가 안보의 중요성을 다시 한번 확인하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.