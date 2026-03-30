공사비 1676억원 규모…2032년 개통 목표

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설이 수도권 서북부 핵심 교통망 구축사업인 ‘계양~강화 고속국도 건설공사(4공구)’를 수주했다고 30일 밝혔다.

금호건설이 수주한 계양~강화 고속국도 건설사업은 인천 강화도와 계양을 연결하는 교통망 구축사업으로 한국도로공사가 발주했다. 계양구 상야동에서 검단신도시와 김포한강신도시를 거쳐 강화군 강화읍까지 이어지는 국가 간선도로망이다.

금호건설은 전체 7개 공구 가운데 4공구인 경기도 김포시 마산동~양촌읍 누산리 구간(4.26㎞)을 맡아 시공한다. 해당 구간에는 교량 9개소와 양촌하이패스IC 1개소가 포함되며, 왕복 4차선 도로로 건설될 예정이다.

총 공사비는 약 1676억원 규모로, 금호건설이 지분 85%를 보유한 주관사로 참여하고 일신건설이 15% 지분으로 공동 참여한다. 공사 기간은 착공일로부터 84개월이다.

이번 사업은 총사업비 약 3조3000억원이 투입되는 대형 프로젝트로, 총 연장 29.9㎞, 왕복 4~6차로 규모로 조성되며 2032년 개통을 목표로 추진된다. 사업이 완료되면 수도권 서북부 광역 교통망이 강화되고 교통 혼잡 완화에 기여할 것으로 기대된다.

특히 인천 강화도와 계양을 잇는 핵심 노선으로, 기존 1시간 이상 소요되던 이동시간이 20분대로 단축될 전망이다.

금호건설 관계자는 “수도권 서북부 숙원사업인 만큼 책임감을 갖고 사업을 수행할 계획”이라며 “도로·교량 분야 기술력과 사업 수행 역량을 바탕으로 체계적인 시공과 공정 관리를 통해 품질 높은 도로 인프라 구축에 최선을 다하겠다”고 말했다.