수은 ‘위기대응 프로그램’ 속도전…공급망 리스크 대응·기업 지원 강화 집행률 20% 수준…에너지·식량 금리우대 최대 0.7%p 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 중동전쟁 장기화에 대비한 10조원 규모의 정책금융 집행 상황을 점검했다.

재정경제부는 지난 27일 수출입은행(수은)과 함께 중동전쟁 대응 정책금융 점검회의를 열고 ‘위기대응 특별프로그램’ 집행 상황과 추가 지원 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.

수은은 중동전쟁 피해기업을 지원하기 위해 이미 마련한 ‘위기대응 특별프로그램’ 규모를 7조원에서 10조원으로 확대했다. 피해 중소·중견기업을 대상으로 긴급 자금을 공급하고, 공급망 안정화를 위한 금융 지원 차원이다.

특히 핵심 자원 분야에 대한 금리 우대 폭을 확대했다. 원유·가스 등 에너지 분야는 기존 0.2%포인트에서 0.7%포인트로, 광물·식량 분야는 0.5%포인트에서 0.7%포인트로 우대 폭을 넓혀 기업 금융 부담을 낮추는 데 집중하고 있다.

이 정책 금융은 25일 기준으로 목표 대비 20% 수준의 집행률을 나타냈다. 수은은 권역별 통합마케팅, 전방위적 고객 면담을 해 현장 대응력을 강화하기로 했다.

재경부는 향후 공급망 불안 가능성에 대비해 리스크 요인을 정밀 점검하고, 기업 체감도를 높이는 지원을 강화한다는 방침이다.

재경부 대외경제심의관은 “중동 사태 장기화에 따라 수은이 피해 기업 지원과 공급망 안정화에 신속히 대응할 것”이라며 “관련 피해 기업과 공급망 상황을 상시 모니터링하고 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.