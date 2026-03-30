‘코스모프로프 볼로냐 2026’서 스킨케어 제형 부문 대상 수상 지난해 IFSCC 국내 최초 본상 이어 국제 무대서 연구개발 경쟁력 재확인 케미노바와 시너지 앞세워 클린·비건·더마 뷰티 시장 공략 가속화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코스맥스가 세계 최대 뷰티 박람회에서 스킨케어 제형 혁신성을 인정받으며 K-뷰티 기술 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

코스맥스는 지난 26일부터 29일까지 이탈리아 볼로냐에서 열린 제57회 ‘코스모프로프 볼로냐 2026’에서 ‘코스모팩 어워즈’ 스킨케어 제형 부문 대상을 수상했다고 30일 밝혔다.

코스모프로프는 매년 약 100개국에서 25만명 이상이 찾는 세계 최대 규모의 미용·뷰티 박람회로 꼽힌다. 코스맥스는 올해 화장품 ODM 업계에서 유일하게 스킨케어, 헤어케어, 지속가능성 등 3개 부문 본선에 오르며 기술 경쟁력을 입증했다.

이번에 스킨케어 제형 부문 대상을 받은 ‘1000조 모이스처라이저’는 높은 오일 함량에도 반투명한 외관과 가벼운 사용감, 높은 보습감을 동시에 구현한 제형 기술이다. 코스맥스는 스킨 마이크로바이옴 유래 독자 바이오 컨버전 기술과 고압 균질화 공법을 결합해 1mL당 약 1000조개 수준의 나노 입자를 형성하는 고밀도 나노 에멀전 구조를 구현했다고 설명했다.

코스맥스는 지난해 9월 세계화장품학회(IFSCC)에서 모낭 오가노이드를 활용한 ‘새치 발생 기작 규명’ 연구로 국내 기업 최초 본상을 수상한 데 이어, 이번 코스모팩 어워즈 수상까지 더하며 국제 무대에서 연구개발 역량과 제형 기술 경쟁력을 재확인했다.

코스맥스는 이번 박람회에서 ‘K-Beauty Go Global’을 핵심 메시지로 내세웠다. 특히 지난 2월 인수한 이탈리아 ODM 기업 케미노바와의 전략적 협업을 전면에 내세우며 글로벌 시장 공략을 위한 연구개발과 생산 역량의 시너지를 강조했다.

40년 이상 뷰티 헤리티지를 보유한 케미노바는 더마 코스메틱과 클린·비건 뷰티 등 스킨케어 분야에서 기술력을 갖춘 기업이다. 코스맥스는 유럽 첫 생산 거점인 케미노바의 인프라와 자사의 제형 기술력을 결합해 글로벌 프리미엄 뷰티 시장에서 경쟁력을 한층 끌어올린다는 방침이다.

코스맥스는 이번 박람회에서 스킨케어와 메이크업 부문을 아우르는 약 70종의 대표 제품도 선보였다. 미국, 중국, 인도네시아, 태국 등 주요 해외법인의 현지화 R&I 기술력을 반영한 제품도 함께 전시해 글로벌 고객사의 관심을 끌었다.

아울러 코스맥스는 2027년 뷰티 시장을 이끌 핵심 트렌드로 효능과 지속가능성을 동시에 추구하는 뷰티 설루션 ‘Future, Now’와 개인의 일상적 관리를 넘어 함께 참여하고 공감하는 커뮤니티 기반 포용형 뷰티 테마 ‘Co-nnected’를 제시했다.

코스맥스 관계자는 “이번 수상은 코스맥스가 축적해 온 선도적 제형 기술력이 글로벌 무대에서 인정받은 뜻깊은 성과”라며 “차별화된 프리미엄 제형 설루션을 지속적으로 선보여 글로벌 시장에서 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편 코스맥스는 생분해 원단을 적용해 친환경성을 높인 플러셔블 토너 패드 ‘플러시-잇 멜팅 패드’와 손상된 모발을 내부부터 회복시키는 이중 설루션 ‘코어링크-S’로 각각 올해 코스모팩 어워즈 지속가능성 및 헤어케어 제형 부문 결선에도 진출했다.