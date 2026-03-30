CJ인재원에서 ‘AX INFRA & OPS 2026’ 개최 기업 맞춤형 AX를 위한 로드맵 제시

[헤럴드경제=박혜림 기자] 인공지능 전환(AX)이 기술 도입을 넘어 인프라와 운영 체계 설계 경쟁으로 옮겨가는 가운데, CJ올리브네트웍스가 클라우드, 관측성, 비용 최적화를 아우르는 ‘엔드 투 엔드’ AX 로드맵을 선보였다.

CJ올리브네트웍스는 AI 인프라 구축과 운영 전략을 공유하는 ‘AX INFRA & OPS 2026’ 컨퍼런스를 성황리에 마쳤다고 30일 밝혔다.

지난 24일 서울 중구 CJ인재원에서 열린 이번 행사는 ‘Architecting Intelligence: The Core of AI Business(AI 비즈니스의 핵심, 지능을 설계하라)’를 주제로 진행됐다.

이번 컨퍼런스에서 CJ올리브네트웍스는 AI 인프라의 전략 수립부터 구축, 운영, 비용 최적화까지 전 과정을 아우르는 AX 추진 로드맵을 공개했다. AWS, 데이터독(Datadog), 디노티시아(Dnotitia), 콩(Kong) 등 글로벌 파트너사들도 세션 발표와 부스 운영에 참여해 실제 적용 사례와 기술 인사이트를 공유하며 현장 이해도를 높였다.

행사는 3개의 키노트와 4개의 발표 세션으로 구성됐다. 파트1 ‘Insight & Strategy’에서는 클라우드 기반 AI 인프라 전략과 운영 방향성을 짚었고, 파트2 ‘Practice & Connection’에서는 실제 구축 사례와 데이터·시스템 연계 방안을 중심으로 실행 전략을 제시했다.

CJ올리브네트웍스는 이번 행사에서 AWS와 공동 부스를 운영하며, 전략 수립부터 인프라 구축, 운영, 비용 최적화까지 이어지는 ‘엔드 투 엔드(End-to-End) AX 라이프사이클’ 역량을 강조했다.

특히 AI를 단순 기술이 아닌 ‘운영 체계’로 정의하고, AX 성공을 위해서는 AI 학습에 최적화된 데이터 환경과 조직 문화 설계가 선행돼야 한다는 점을 짚었다. 아울러 복잡해진 하이브리드 클라우드 환경에서는 AIOps 기반 ‘풀스택 가시성’ 확보가 장애 대응을 넘어 서비스 연속성을 좌우하는 핵심 요소로 제시됐다.

또 기술 고도화 자체보다 비용 효율과 핀옵스(FinOps) 중심의 운영 최적화가 AX 지속 가능성을 좌우한다는 점도 강조했다. 이를 통해 CJ올리브네트웍스는 기존 MSP 역할을 넘어 ‘AX 인프라 매니지드 서비스 프로바이더’로의 전환을 부각했다.

이와 함께 ▷산업별 전문성 ▷AI 기반 통합 운영 가시성 ▷비용 최적화 역량을 축으로 한 서비스 경쟁력도 함께 제시했다.

김기수 CJ올리브네트웍스 클라우드사업팀장은 “AX의 성패는 단발성 기술 도입보다 이를 지속 가능하게 만드는 인프라 설계와 비용 효율적 운영 구조에 달려 있다”며 “이번 컨퍼런스에서 제시한 전략을 바탕으로, 글로벌 파트너와의 협력을 강화해 AI 인프라 표준화를 확대해 나갈 것”이라고 말했다.