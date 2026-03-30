‘인피니트 AI 와인 냉장고’ AI 기반 체계적 보관·관리 초프리미엄 ‘인피니트’ 라인업 속해 ‘AI 와인 매니저’ 기능

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 인공지능(AI)을 기반으로 와인을 체계적으로 보관·관리할 수 있는 프리미엄 가전 ‘인피니트 AI 와인 냉장고’를 선보였다.

이번 신제품은 삼성전자의 초프리미엄 ‘인피니트(Infinite)’ 라인업에 속하는 제품으로, 고급 소재와 디자인, 첨단 기술을 결합해 차별화된 와인 경험을 제공하는 것이 특징이다.

가장 큰 특징은 ‘AI 비전(AI Vision)’ 카메라를 기반으로 한 ‘AI 와인 매니저(AI Wine Manager)’ 기능이다.

냉장고 도어가 열리면 상단 카메라가 와인 병의 입출고를 자동으로 인식하고, 라벨 정보를 분석해 와인의 이름, 품종, 빈티지 등 세부정보를 스마트싱스의 ‘AI 와인 매니저’에 자동으로 기록한다.

사용자는 스마트싱스를 통해 보유 와인 재고와 관리 현황, 보관 위치까지 손쉽게 확인할 수 있다. 보유 와인과 어울리는 음식 레시피 추천 기능도 지원한다.

보관 성능도 강화됐다. 최대 101병까지 수납 가능한 대용량 설계에 더해 내부를 상·중·하 3개 구역으로 나눈 ‘트리플 냉각 존’을 적용해 3도에서 18도까지 구간별 맞춤 온도 설정이 가능하다.

중앙에는 와인과 함께 즐기는 식재료를 위한 ‘멀티 팬트리’가 적용돼 와인, 햄·소시지, 견과류, 치즈, 과일 등 5가지 모드로 세밀한 온도 조절을 지원한다.

전면 도어에는 자외선(UV)을 약 92% 차단하는 3중 글래스가 적용돼 외부 환경으로 인한 와인 변질을 최소화하고 온도를 유지한다.

디자인 측면에서도 프리미엄 요소를 강화했다. ‘엣지 프레임’과 블랙 메탈 내장재, 내부 조명인 ‘터널 라이팅’을 적용해 고급스러운 분위기를 구현했으며, 천연 소재의 우드 와인랙을 통해 사용성과 감성을 동시에 잡았다. 700mm 깊이의 냉장고 가구장에 맞는 키친핏 설계로 빌트인 연출도 가능하다.

사용 편의성도 높였다. 터치나 음성으로 문을 여는 ‘오토 오픈 도어’ 기능과 함께, 빅스비를 통한 음성 제어를 지원한다. 디지털 인버터 컴프레서를 적용해 저진동·저소음 환경도 구현했다.

제품 가격은 649만9000원이며 삼성닷컴과 오프라인 매장에서 구매할 수 있다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 “‘AI 비전’ 기능을 새로 탑재해 와인 구매부터 관리까지 편의성을 크게 높인 제품”이라며 “앞으로도 고도화된 AI 기술을 바탕으로 사용자의 라이프스타일을 혁신하는 프리미엄 가전을 지속 선보일 것”이라고 말했다.