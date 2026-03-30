35년간 연평균 200대 판매 5년 연속 전국 판매 1위 기록 “한 걸음씩 묵묵히 고객 위해 노력”

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차 대전지점 김기양 영업이사가 누적 판매 7000대를 돌파하며 국내 자동차 영업 역사에 이름을 올렸다.

현대차는 김 영업이사가 1991년 입사 이후 35년 만에 누적 판매 7000대를 달성했다고 30일 밝혔다. 이는 역대 세 번째 기록이다.

김 영업이사는 연평균 약 200대를 판매하며 꾸준한 실적을 이어왔으며, 지난 2021년 누적 판매 5000대를 달성해 ‘판매거장’ 칭호를 획득했다. 이후에도 성과를 이어가며 2021년부터 지난해까지 5년 연속 전국 판매 1위를 기록했다.

김 영업이사는 “매일 같은 마음으로 한 걸음 한 걸음 묵묵히 고객을 위해 노력했다”며 “특히 지난해 연말 차량을 구매하며 응원해주신 고객들 덕분에 이런 결과를 얻을 수 있었다”고 말했다.

현대차는 영업 현장에서 우수한 성과를 거둔 직원들의 노고를 격려하기 위해 판매 명예 포상제도를 운영하고 있다. 누적 판매 실적에 따라 ▷2000대 ‘판매장인’ ▷3000대 ‘판매명장’ ▷4000대 ‘판매명인’ ▷5000대 ‘판매거장’ 등의 칭호와 함께 포상이 주어진다.