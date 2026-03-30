화~금요일 예약 서비스 제공 원하는 시간 지정 후 대기 없이 점검

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자서비스가 일부 서비스센터에서 운영해 온 ‘예약 서비스’를 전국으로 확대한다. 고객 편의성을 높이기 위한 조치다.

삼성전자서비스는 오는 4월 1일부터 전국 169개 서비스센터에서 화요일부터 금요일까지 예약 서비스를 제공한다고 밝혔다.

해당 서비스는 고객이 원하는 시간을 지정해 대기 없이 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 제품 점검을 받을 수 있는 것이 특징이다.

예약 서비스는 지난해 9월 서울·수도권과 지방 주요 거점 23개 센터에서 시범 도입됐다. 운영 결과 예약 고객 비중은 도입 초기 대비 올해 3월 기준 50% 이상 증가했으며, 고객 만족도 역시 일반 방문 대비 높은 것으로 나타났다.

이에 따라 삼성전자서비스는 서비스 적용 범위를 전국으로 확대하고, 보다 체계적인 운영에 나선다.

예약은 삼성전자서비스 홈페이지와 컨택센터를 통해 신청할 수 있으며, 당일 예약은 불가하고 예약 시간 10분 경과 시 자동 취소된다.

운영 방식도 일부 차별화된다. 월요일 오전은 주말 동안 누적된 방문 수요로 내방객이 40% 이상 집중되는 점을 고려해 예약 서비스를 제공하지 않는다.

다만 기존 시범 운영을 진행했던 23개 주요 센터에서는 월요일 오후 1시부터 금요일까지 예약 서비스를 확대 운영한다.

주말과 공휴일에는 ‘주말케어센터’를 통해 예약 서비스를 이용할 수 있다.

특히 긴급하지 않은 점검의 경우 방문객이 몰리는 월요일을 피해 화요일부터 금요일 사이 예약을 활용하면 보다 편리하게 서비스를 받을 수 있다는 설명이다.

여세중 삼성전자서비스 운영팀장(상무)은 “예약 서비스 확대로 고객이 삼성전자 제품을 더욱 편리하게 사용할 수 있을 걸로 기대된다”며 “앞으로도 고객에게 꼭 필요한 차별화된 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.