업력 10년 이내 AI 창업기업 20개사 안팎 선발해 미국 현지실증·투자 IR 지원 선정 기업에 최대 8000만원 규모 글로벌 진출 자금과 5주 현지 프로그램 제공 기존 AI 특화 글로벌 액셀러레이팅 정식 사업화…해외 민간투자 유치에 초점

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 국내 유망 인공지능(AI) 스타트업의 글로벌 스케일업과 해외 민간투자 유치를 지원하기 위해 ‘2026년 투자연계형 GMEP(Global Market Expansion Program)’ 참여기업을 모집한다고 30일 밝혔다.

이번 사업은 해외 진출을 추진하는 AI 스타트업의 투자유치를 촉진하기 위해 마련됐다. 지원 대상은 해외 진출과 투자유치를 희망하는 업력 10년 이내 AI 분야 창업기업 20개사 안팎이다.

이번 프로그램의 핵심은 ‘투자 유치’ 중심 지원이다. 기존 GMEP 사업이 현지 네트워크 구축과 PMF(Product Market Fit) 검증 등 해외 진출 기반 마련에 무게를 뒀다면, 투자연계형 GMEP는 실제 투자 가능성이 있는 해외 투자사와의 연결에 초점을 맞췄다.

선정 기업에는 글로벌 진출에 필요한 최대 8000만원의 자금과 함께 미국에서 진행되는 5주가량의 현지 프로그램이 제공된다. 또 AI 제품·서비스의 기술력을 검증할 수 있는 해외 실증(PoC) 기회와 최소 3회 이상의 현지 투자 IR 참여 기회도 주어진다.

기업 선정은 주관기관 및 해외 투자사 추천을 통한 10개사와 일반공모를 통한 10개사로 나뉘어 진행된다. 일반공모를 통해 참여하려는 AI 스타트업은 3월 31일부터 K-Startup 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다. 오는 4월 9일 오후 2시에는 서울 강남구 테헤란로 오렌지플래닛 4층에서 창업기업 설명회도 열린다.

중기부는 그간 창업기업의 업종·분야별 특성에 맞춘 해외 진출 지원을 위해 글로벌 액셀러레이팅(GMEP) 사업을 운영해왔다. 특히 지난해에는 ‘혁신 AI 스타트업 육성’ 기조와 높은 해외 진출 수요를 반영해 기존 GMEP와 함께 ‘AI 특화 글로벌 액셀러레이팅 프로그램’을 별도 트랙으로 시범 운영했다.

당시 8개사 모집에 54개사가 지원해 6.75대 1의 경쟁률을 기록했다. 지원 대상 8개사는 매출 23억원, 투자유치 109억원, 해외 파트너십 7건 등의 성과를 거뒀다. 중기부는 이를 바탕으로 올해 해당 프로그램을 ‘투자연계형 GMEP’로 정식 신설하고 AI 창업기업에 대한 글로벌 투자 유입 확대에 나섰다.

중기부 관계자는 “AI 분야를 둘러싼 국제 경쟁이 치열해지는 상황에서 역량 있는 국내 AI 스타트업이 해외 시장에 진출해 경쟁할 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 “국내 AI 스타트업이 해외 시장에 안착할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.